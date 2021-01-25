Kayıt
16:16 25 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Türkiye-Yunanistan-İstikşafi-Görüşmeler

    Emekli amiraller, istikşafi görüşmeleri nasıl yorumluyor?

    Türk Dışişleri Bakanlığı
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 60
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/1043652973_0:254:1601:1154_1200x675_80_0_0_91eaeaf6d6b8dcd327b57be4484f4649.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202101251043653255-emekli-amiraller-istiksafi-gorusmeleri-nasil-yorumluyor/

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler, 5 yıl süren bir aranın ardından bugün İstanbul’da yeniden başladı. Emekli amiraller, görüşmelerden beklentilerini ve Türkiye’nin görüşmeye günler kalan gerçekleştirdiği TCG İstanbul hamlesini Sputnik için yorumladı.

    Kamuoyunda ‘Mavi Vatan’ kavramının isim babası olarak bilinen emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “istikşafi görüşmeler, Türkiye için bir geri adımdır görüşünde.

    Gürdeniz, bu aşamada istikşafi görüşmelerde bir başarı elde etme olanağının söz konusu olmadığını belirterek Yunanistan, bugüne kadar bilinen uzlaşmaz, geri adım atmaz ve Türkiye’yi, Anadolu’ya sıkıştıran tezleri ile karşımıza geliyor. O nedenle Yunanistan, bu süreçte ikna edilebilecek bir devlet değildir. Türkiye’nin verecek bir tavizi de olmadığından bu sürecin başarısızlıkla sonuçlanacağını söyleyebilirim” diyor.

    Emekli Tümamiral Deniz Kutluk da daha önce gerçekleştirilen 60 görüşmede hiçbir sonuç elde edilmediğini belirterek, “Bu defa da çok önemli sonuçlar beklenmemeli. Ama tarafların görüşmesi, geride kalan 5 yıllık sürede fikirlerde ne gibi değişiklikler olduğunun tespitine yönelik iyi olabilir” görüşünü paylaşıyor.

    Türkiye ve Yunanistan’ın görüşlerinin tamamen zıt olduğunu ifade eden Kutluk, “İki devletin farklı hukuki ve siyasi gerekçeleri var. Bu gerekçeler konusunda birbirimizi ikna edebilirsek zaman içinde bir yere varmak mümkün” diye ekliyor.

    ‘Türkiye, haklı olan taraftır’

    Cem Gürdeniz, TCG İstanbul’un istikşafi görüşmelere iki gün kala denize indirilmesini güzel bir mesaj olarak değerlendiriyor. Gürdeniz, şunları da ekliyor:

    “Yunanistan da Fransa ile Rafale savaş uçaklarının sözleşmesini onayladı. Bu da onların bize verdiği bir mesaj. Türkiye’nin gerek Ege’de gerekse de Doğu Akdeniz’deki mücadelesi bir maratondur. Burada ülkeler deniz güçleri paralelinde başarılı olacaktır. Bu maratonda Türkiye mutlak suretle kazanacaktır. Çünkü haklı olan taraftadır. Türkiye’nin donanmasıyla Ege’de her an harbe hazır olması da esasında diplomasimizin arkasındaki en büyük güçtür. Bu gücü de korumamız ve geliştirmemiz elzemdir.”

    Deniz Kutluk da TCG İstanbul’un denize indirilmesiyle istikşafi görüşmelerin başlamasının denk geldiğine dikkat çekiyor ve şunları kaydediyor:

    Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi gelecek sene, sonra da sırayla yüksek kabiliyetli denizaltılarımız hizmete girecek. Dolayısıyla Türkiye, donanmasını güçlendiriyor. Mavi Vatan’ı koruyacak önlemleri alıyor. Karşısına çıkacaklar da gerekli mesajı alacaktır diye düşünüyorum.”

    ‘Türk Deniz Kuvvetleri’nin vuruş gücü artıyor’

    Peki, İstif sınıfı gemilerin ilki olan TCG İstanbul, envantere gireceği 2023 senesinde, Türk Deniz Kuvvetleri’ne hangi yetenekleri kazandıracak?

    Bu konuda Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Savaş Gemileri ve Askeri Denizcilik Araştırmacısı Devrim Yaylalı, TCG İstanbul’un “ilk yerli fırkateyn” olduğuna dikkat çekiyor ve şunları ekliyor:

    “Türkiye, 2023’te, ilk defa fırkateyn büyüklüğünde ve karmaşıklığında bir savaş gemisini kendi dizaynı ve kendi üretimi olarak hazırlamış ve hizmete almış olacak. Geminin üzerinde bazı yeni sistemler de hizmete girecek. Mesela Türk Deniz Kuvvetleri, bunun gibi platformlarda Amerikan üretimi Harpoon füzesini kullanıyordu. Harpoon’lardan da bir gemide genelde 8 tane olurdu. Şimdi İstif sınıfı firkateynlerde 16 tane Türk yapımı ATMACA Gemisavar Füzesi bulunacak. Geminin vurucu gücü envanterdeki firkateynlerle kıyaslandığında iki katı artmış olacak. Onun dışında Dikey Fırlatma Sistemi olarak mevcut gemilerimizde Amerikan menşeili bir ürün kullanılıyor. İstif sınıfı gemilerde Türk yapımı bir Dikey Fırlatma Sistemi kullanılacak. Bu da son derece önemli esneklikler sağlayacak.”

    İstif sınıfı gemilerin İstanbul, İçel, İzmir ve İzmit olarak adlandırılacağını hatırlatan Yaylalı, bunun arka planına dair şunları söylüyor:

    “Bu isimler, 1967 yılında, Amerikan Deniz Kuvvetleri’nin Türkiye’ye ikinci el olarak vermiş olduğu muhriplerin isimleriydi. Bu gemiler 1967-1968 yıllarında Türk Deniz Kuvvetleri’nin hizmetine girmiş ve 1986’da hizmetten çıkmıştı. Yeni İstif sınıfı ile o şehirlerimizin isimleri tekrar yaşatılmış olacak.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile istikşafi görüşmeler yakında başlayacak
    Yunanistan İyon Denizi’ndeki 12 mil kararını Ege Denizi’nde de uygulayabilir mi?
    Yunanistan, İtalya ve Almanya’dan Akdeniz’de ortak tatbikat
    'AB zirvesi Yunanistan ve Fransa için başarısızlık oldu mart ayında da yaptırım çıkmaz'
    Dendias: Yunanistan, alanını genişletiyor
    Etiketler:
    Devrim Yaylalı, Mavi Vatan, TCG Anadolu Gemisi, Atmaca deniz füzesi, deniz yetki alanları, Münhasır Ekonomik Bölgesi, kıta sahanlığı, Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Deniz Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri, Atina, Ankara, Ali Deniz Kutluk, Cem Gürdeniz, İstikşafi görüşmeler, Yunanistan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    'Dünyanın geri kalanında vakalar hızla artar ve karantinalar sürerken 11 milyon kişinin yaşadığı kentte gençlerin artık zor kazanılmış özgürlüklerinin tadını çıkardıklarını' yazan AFP muhabirleri, ziyaret ettikleri bazı gece kulüplerini ve alınan tedbirleri anlattı. Habere göre kıyafet kuralı ya da VIP listesi olmayan Super Monkey adlı bir gece kulübünde maske zorunlu, girişte de ateş ölçülüyor ve ateşi 37.3'ün üzerinde çıkanlar mekana giremiyor ama dans pistinde maske ve sosyal mesafe kuralına pek uyulmuyor.
    AFP, Vuhan'daki gece hayatını görüntüledi
    Karikatür
    Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet