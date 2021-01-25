Kadınların çağrısına iktidar ve ana muhalefet partisinin kadın vekilleri ne diyor?

Gün geçmiyor ki bir kadın cinayeti duymayalım. Artık iş cinayetten çıktı, "cinskırım" noktasına geldi. Sivil toplum örgütlerinden yükselen sese sanatçılar da duyarsız kalmadı ve TBMM’nin özel gündemle toplanmasını ve kalıcı önlemler alması için çağrıda bulundular. Peki, iktidar ve ana muhalefet partisi bu çağrıya nasıl bakıyor?

Sputnik’in sorularını yanıtlayan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Türkiye’de şu anda kadına yönelik şiddetle alakalı bir artışın olmadığını söyledi. Kadına yönelik şiddete karşı “çok kararlı bir tutum içerisinde olduklarını” belirten Nergis, “2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı kanun bu ciddi tutumun sonucudur” dedi.

‘Kimsenin elinde sihirli değnek yok’

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetinin "Türkiye’ye has bir durum olmadığını, dünyanın her yerinde bu tip olayların yaşandığını" belirten Nergis, şunları kaydetti:

“Cinsiyetten kaynaklanan şiddet vakalarının artış eğiliminde olmadığını görüyoruz. Şu anda özel bir gündemle Meclis’in toplanacağı kanaatinde değilim.”

Türkiye’nin AK Parti iktidarında İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayan ilk ülke olduğunu belirten Nergis, “Kimsenin elinde sihirli değnek yok ve dünyada hiçbir ülke kadına yönelik şiddeti bitirememiş. Bizim de öyle bir iddiamız yok” dedi.

‘Genel Kurul’dan önce komisyonu toplantıya çağırmayı düşünüyoruz’

Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise yaşananlara oldukça tepkili. Süllü, “Bırakın TBMM’nin bu konuyla ilgili toplanmasını, biz Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak yaklaşık 7 aydır toplanmıyoruz” dedi.

Süllü, Genel Kurul’dan önce komisyonu toplantıya çağırmayı düşündüklerini belirtti. Kadına yönelik şiddet vakaları ve cinayet sayılarının azaldığı tespitlerine de katılmayan Süllü, “Her ne kadar azaldığı söylense de şiddet ve cinayetlerin sayısında artış var. Bunun altında yatan neden ise toplumda yer alan cinsiyet eşitsizliği” diye konuştu.

Kadın sorunları konusunda çalışan demokratik kitle örgütlerinin çalışmalarını önemsediklerini söyleyen Süllü, şunları kaydetti:

“Hep beraber kadına şiddete ve kadın cinayetlerine yönelik bütünlük içinde mücadele etmemiz gerekiyor. Tek başımıza bir şey yapmamız mümkün değil.”

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