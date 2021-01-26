Türkiye Kamu-Sen: Memur maaşları enflasyon karşısında eridi

Sendikacılar, kamu çalışanları için ek zam talebinde ısrarlı. Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nuri Ünal, Sputnik’e salgın nedeniyle miting yapamadıklarını ama Türkiye’nin her tarafında eş zamanlı olarak hükümete, mektupla zam taleplerini ilettiklerini, eylemlerinin devam edeceğini söyledi.

2019’da yapılan toplu sözleşmeye göre, memur ve memur emeklilerine 2020 yılı için altışar aylık dönemler halinde yüzde 4’er, 2021 yılı için de enflasyon farkı hariç yüzde 3’er oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı. Yüzde 4,33'lük enflasyon farkı da eklenince 2021 yılının ilk yarısında memur maaş zam oranları toplamda yüzde 7,33 olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon tahminini yüzde 11,15 olarak güncellendiğini belirten Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nuri Ünal ise “2021 yılında memur maaşlarının gerçekleşen enflasyon karşısında eriyeceği daha şimdiden kesinleşmiştir” dedi.

'Ülkede desteğe en çok ihtiyaç duyan kesimlerden birisi de kamu görevlileri ve emeklilerdir’

Kovid-19 salgını çerçevesinde devletin, salgın sürecinin olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için değişik sektörlere yönelik ekonomik destek ve tedbirleri hayata geçirdiğini anımsatan Ünal, şunları kaydetti:

“Ülkede desteğe en çok ihtiyaç duyan kesimlerden birisi de maaşları enflasyonun bile altında kalan kamu görevlileri ve emeklilerdir. Salgın nedeniyle sokaklarda büyük mitingler yapma şansımız da yok. Türkiye’nin her tarafında eş zamanlı olarak hükümete, mektupla zam talebimizi ilettik. Önümüzdeki günlerde de eylemlerimiz devam edecek.”

‘Memur ve emeklilere de bir destek paketi açıklanmalı’

Konfederasyon olarak, memur ve emeklilere de bir destek paketi açıklanması ve ek zam verilmesi için hükümetle üst düzey yetkililerle görüşmeler yaptıklarını belirten Ünal, “Türkiye Kamu Sen olarak bizim memur paketinin çıkarılması ile ilgili çalışmamız devam ediyor. TBMM’nin çalışmalarına başlamasıyla bu konuyu tekrar gündeme getireceğiz” dedi.

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