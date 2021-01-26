Kayıt
16:17 26 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Araştırma: Salgın döneminde açıklamalarına en çok güvenilen isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

    © AA
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 618
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043621347_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_88e7054d7ed335053bf44c449a3a180f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202101261043661231-arastirma-salgin-doneminde-aciklamalarina-en-cok-guvenilen-isim-saglik-bakani-fahrettin-koca/

    Türkiye’nin Kovid-19 döneminde haber tüketimi arttı. Kadir Has Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, salgın döneminde açıklamalarına en çok güvenilen isim yüzde 43.8 ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Araştırma, toplumun yüzde 35.1’inin en çok Facebook’tan yanlış bilgiye ulaştıklarını düşündüğüne işaret ediyor.

    Medya kullanım alışkanlıklarında yaş, cinsiyet, sosyoekonomik statü ve dünya görüşünün etkilerini araştırmak için Kadir Has Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ‘Kovid-19 Bağlamında Türkiye’de Yanlış Bilgi Yayılımını Medya Kullanıcılarının Gözünden Anlamak ve Önleyici Faaliyet Önerileri Geliştirmek’ araştırmasının sonuçları açıklandı. 

    ‘Türkiye, sosyal medyada yanlış bilgi ve sahte habere maruz kalma algısının en yüksek olduğu ülke’

    Araştırmanın sonuçlarını açıklayan Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Suncem Koçer Çamurdan, “2018’de yayımlanan Reuters Dijital Haber Raporu’na göre Türkiye, sosyal medya kullanıcılarının yanlış bilgi ve sahte haber maruz kalma algısının en yüksek olduğu ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Kadir Has Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu araştırmada, Kovid-19’a ilişkin görüntü ve yazı formatındaki internet içerikleri, yanlış bilgi ve haberin sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yayılımının Türkiye’deki dinamiklerini anlamayı amaçladık” dedi.

    Türkiye’nin Kovid-19 döneminde haber tüketimi arttı

    TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırmaya göre Kovid-19 döneminde Türkiye’nin haber tüketimi arttı. Salgın döneminde, daha öncesine göre bir değişiklik yaşadığınızı düşünüyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 49.4’ü ‘evet, arttı’ derken, yüzde 46 ‘hayır, bir değişiklik olmadı’ ve yüzde 4.6 ‘evet, daha az’ cevabını verdi. 

    Yanlış bilgiye en çok Facebook’tan erişiliyor

    12 ilde şehir merkezlerinde yaşayan 18 yaş üstü 1087 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, sosyal ağlar arasında yanlış bilgiyle en çok karşılaşılan platform Facebook, geleneksel medya türleri arasında ise tartışma programları olarak çıktı. 

    Yanlış bilgiye en çok Facebook’ta karşılaştıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 35.1. Facebook’u yüzde 32.9’la Ekşisözlük, yüzde 31.1’le Twitter, yüzde 27.9’la mesajlaşma uygulamaları, yüzde 25.5’le Instagram, yüzde 24.3’le kullanıcı içeriği, yüzde 23.8’le çevrimiçi haber sitesi, yüzde 22.3 ile YouTube ve son olarak yüzde 21.4 ile Google takip ediyor. 

    Neredeyse yüzde 46 Kovid-19 ile ilgili bilgilerin doğruluğunu kontrol ediyor

    Araştırmaya göre, Kovid-19’la ilgili bilgilerin doğruluğunu kontrol edenlerin oranı yüzde 45.9’ken, kontrol etmeyenlerin oranı yüzde 23.4 ve ‘ne kontrol ederim ne etmem’ yanıtını verenlerin oranı ise 31.2. Araştırmanın sonuçlarına göre Kovid-19 ile ilgili bilgi ve haberlerin doğruluğunu en çok kontrol eden grup 18-29 yaş aralığı. Eğitim ve gelir seviyesi açısından üniversite seviyesi ve üst gelir grubu bir bilginin doğruluğunu ve yanlışlığını en fazla kontrol ettiğini söyleyen gruplar.

    ‘Salgın döneminde açıklamalarına en çok güvenilen isim Sağlık Bakanı’ 

    Salgın döneminde açıklamalarına en çok güvenilen ilk üç kişi ve kurum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Tabipleri Birliği ve Bilim Kurulu üyeleri oldu. Yüzde 43.8 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına güvenirken, Koca’yı yüzde 31.7 ile Türk Tabipler Birliği takip ediyor. Yüzde 29.2 Bilim Kurulu’nun açıklamalarına güvendiğini söylerken, desteklediği partinin belediyesinin açıklamalarına güvenenler ise yüzde 26.5 oldu. Yüzde 25.3 de en çok Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına güveniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ise yüzde 20.2’yle Süleyman Soylu takip ediyor.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Araştırma: Koronavirüs 6 metre mesafeden bulaşabiliyor
    Araştırma: Kangurular insanlarla iletişim kurabilir
    Araştırma: 70 gramdan fazla salam-sucuk tüketmek kanser riski oluşturuyor
    MetroPOLL Araştırma: Halkın yüzde 38.3'ü ekonominin Erdoğan önderliğinde iyi yönetileceğini düşünüyor
    Etiketler:
    pandemi, Salgın, Kovid-19, Koronavirüs, Google, Sosyal medya, Instagram, Twitter, Facebook, Haber, Sahte haber, yanlış bilgi, Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Kadir Has Üniversitesi, Fahrettin Koca
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Reuters’ın haberine göre The Cryosphere dergisinde yayınlanan çalışmada 1990’lardan bu yana dünyanın deniz buzları, buz örtüsü ve buzullarından tahmini 28 trilyon ton buzun eridiği açıklandı. Fotoğrafta: Alaska'daki Chugach Ulusal Parkı'nda bulunan Portage Buzulu, Temmuz 2020
    Buzullar, 90'lı yıllara göre daha hızlı eriyor
    Karikatür
    Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet