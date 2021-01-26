ASKİ su tasarrufu için muhtarlardan yardım istedi

Türkiye, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en net hisseden ülkeler arasında yer alıyor. Birçok kentte olduğu gibi Ankara’da da sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu nedenle Ankara, su kaynakları açısından kuraklık tehlikesi bulunan şehirler arasında.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, bugünden itibaren hiç yağmur yağmazsa barajlardaki su rezervinin Ankara’nın 100 günlük su gereksinimini karşılayacak miktarda olduğunu belirtti.

‘Su rezervi kritik seviyede’

Öztürk, “2021 yılı içinde gündemimizde su kesintisi yok ama barajlardaki su rezervi kritik seviyede” diyerek, buna karşı aldıkları önlemleri anlattı. ASKİ olarak 25 ilçedeki muhtarlarla toplantılar yaptıklarını aktaran Öztürk, “Muhtarlarımıza su kaynaklarımızın mevcut durumu hakkında bilgi vererek, suyun tasarruflu kullanımı için yurttaşlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda bize yardımcı olmalarını istedik” dedi.

ASKİ olarak başkentin 30 yıllık su yönetimini planlayan “Master Plan” çalışmalarına başladıklarını kaydeden Öztürk, böylece artan nüfusa göre su ihtiyacı belirlenerek, su kaynaklarının doğru ve verimli yönetilmesini sağlayacaklarını söyledi.

‘Geçen yıla oranla daha az su rezervimiz var’

Salgın döneminde hijyen hassasiyeti nedeniyle su tüketiminin daha da artığını aktaran Öztürk, “Tüm bu olumsuzluklara karşın suyu daha tasarruflu kullanıp kişisel olarak alacağımız birçok önlem her zaman var” diye konuştu.

Öztürk, Ankara’yı besleyen barajlardaki aktif doluluk oranının bugün yüzde 8,10 olduğunu belirtti. Geçen sene aynı zamanda bu oranın yüzde 9,20 olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

“Geçen yıla oranla bu yıl aynı gün barajlarımızda 17 milyon 410 bin metreküp daha az su rezervimiz var. Bu durum bile kuraklıkta gelinen son noktayı en somut şekilde ortaya koymaktadır.”

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