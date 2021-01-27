Ayhan Bilgen: Her doğum sancılı olur

Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, parti kuracak mı? Son günlerde siyaset kulislerinde yanıt aranan soruların başında bu geliyor. Kobani soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan Bilgen, Sputnik’e açıklamalarda bulundu: ‘Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağım.’

Ayhan Bilgen, siyasette “bir tıkanma” olduğunu savunarak geçmişte buna yönelik çeşitli görüşmeler yaptığını doğruladı.

Bilgen, “İnsan ve Özgürlük Partisi dahil birçok çevreyle siyasetteki tıkanmayı aşmanın arayışı üzerine görüşmeler yapmıştım. Bunlar bireysel kariyer kaygısıyla değil, toplumsal çözüm çabalarıdır” dedi.

Daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamada, "HDP tersine Türkiyelileşme yaşıyor" görüşünü savunan Bilgen, bu eleştirilerinin nedenini ise şöyle açıkladı: “HDP’ye yönelik eleştirilerin büyük kısmı, beklentilerin yüksekliğinden kaynaklıdır.”

‘Herkesi sabra davet ediyorum’

HDP’ye katılmadan önce muhafazakâr insan hakları örgütü Mazlum-Der Genel Başkanlığı yapan Bilgen’in eleştirel çıkışları sonrası en çok merak edilense yeni bir partinin kuruluşunda yer alıp almayacağı. Bilgen’in bu yöndeki soruya verdiği yanıt, “yeni bir oluşum” sinyali de barındırıyor:

“Ben halka, değerlerine ve ülkeye zarar verecek hiçbir tavrın içinde olmam. Herkesi sabra davet ediyorum. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ama her doğum sancılı olur.”

Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir. — Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) January 18, 2021

​Bilgen geçen yıl Ekim ayında tutuklandıktan sonra belediye başkanlığından istifa etmiş ve partisi Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Bilgen’in 18 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da yeni parti kuruluşu sinyali olarak değerlendirilmişti.

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