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    Trump’ın delegesi Erbil Günaştı anlattı: 2024’te Cumhuriyetçi Parti’nin adayı kim olacak?

    © REUTERS / Brynn Anderson
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    Konu:
    ABD’de başkanlık kaosu (51)
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    Son yıllarda “gerilimli” bir seyirde olan Türk-Amerikan ilişkilerinin nasıl ilerleyeceği hem Türkiye’yi hem de bölgeyi yakından ilgilendiriyor. Cumhuriyetçi Parti’nin yereldeki güçlü isimlerinden Erbil Günaştı, ABD’deki Türkiye algısını ve neler yapılması gerektiğini Sputnik’e anlattı.

    Gençlik yıllarında Amerika’ya giden ve orada eğitim alan Yazar Erbil Günaştı, 2007’ye kadar, 15 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin 8 başbakanının Birleşmiş Milletler'deki basın danışmanlığını yaptı.

    Cumhuriyetçi Parti’nin yereldeki güçlü isimlerinden biri olan Günaştı, 2015’te, Los Angeles yakınlarındaki Palm Springs Belediye Başkanı adayıydı.

    Günaştı 2016'da, Trump’ı başkan seçen delegelerden biriydi. 2020’deki seçimlerde de Trump’ın delegesi olsa da seçimleri Demokrat Joe Biden kazandı.

    Trump ve Erdoğan üzerinden Türk-Amerikan ilişkilerini anlattığı “Game Changer” kitabı, ABD’de yayınlandı. Türkiye’de de yakında yayınlanacak.

    “Trump vs Hollywood Fighting 4 One America” kitabı ve aynı konudaki belgeseli de Mart ayında ABD’de beğeniye sunulacak.

    ‘Türkiye ve Amerika karşılıklı açıklamalarla birbirini sınayacaklar’

    Amerikan iç siyasetini yakından tanıyan Günaştı, Amerikan dış politikası başkanlara göre değişmez” dedi.

    Trump’ın göreve başlamasının ardından 2017 ve 2018 arasında Türk-Amerikan ilişkilerinin zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Günaştı, “2018’den sonra bir bakıma anlaşır göründüler. Buna rağmen yine çelişkiler vardı ama konuşarak hallediyorlardı. Dolayısıyla Biden döneminde de ilk iki senede bu zorluklar görülebilir. Türkiye ve Amerika karşılıklı açıklamalarla birbirini sınayacaklar. Ondan sonra muhtemelen aralarında bir denge bulacaklar” ifadelerini kullandı.

    Trump, nasıl bir yol izleyecek?

    Trump’ın gelecek seçimlerde tekrar aday olup olmayacağı konusunu da değerlendiren Günaştı, Trump’ın yeni parti kuracağını düşünmüyor.

    Trump’ın, Cumhuriyetçi Parti’nin 2024’teki adayı olabileceğini ifade eden Günaştı, şunları söyledi:

    “Ama Trump’ın elini kolunu bağlamak istiyorlar. 2024’te çok güçlü bir aday olarak karşılarına çıkacak. Azil soruşturmasını yapmalarının nedeni de yasalar çerçevesinde elini kolunu bağlayıp ortadan kaldırmak. Bana göre, Trump’ı bir tehlike olarak görmede haklılar. 2024’te, Trump yeniden aday olursa benim de yeniden delegesi olma ve yakın ilişki kurma durumum var. İki kere yaptım, bunun üçüncüsünü de yaparım.”

    ‘Amerikalılar, Türkleri tanımıyor’

    Peki, Türk-Amerikan ilişkilerinin devletler düzeyinde gerilmesi, ABD’deki Türkiye algısını nasıl etkiliyor? Günaştı, ABD’deki algının değişmediğini çünkü Amerikalıların, Türkleri tanımadığını öne sürdü. Günaştı, şunları kaydetti:

    “Sadece Türkiye için değil mesela İsrail hakkında da fazla bilgileri yok. Ben, İsrail’e belki 20 kere gitmiş bir kişiyim. İsrail’i tanıyan bir kişi olarak baktığımda Amerika’da kişiler çok yüzeysel tanıyorlar. Sanki kafaları yıkanmış gibi… Bu insanlar ne yazık ki Türkiye’yi de tanıyamıyorlar, tanıma şansları da yok. Dolayısıyla benim gibi Türkiye’den gelmiş kişilerin, doğru dürüst anlatamadığı müddetçe buradaki fikrin değişmesi zor. Türkiye’de çok başarılı olursan, bir şampiyon çıkarırsan herkes der ki bu adamlar iyi ve şampiyonu onlar çıkardılar. Bu ülkeni Amerika’da en iyi tanıtma şeklidir.”

    ‘Türkiye’nin seçenekleri var’

    Türkiye’nin son dönemde dış politikasındaki değişimi de yorumlayan Yazar Günaştı’ya göre, “Türkiye, şu an yaptığı gibi kendi yolunda gitmeli ve bu, en doğru şey.”

    ‘Game Challenger’ kitabında Türkiye ve Amerika’nın birbiri ile çalışma mecburiyeti olduğunu yazdığını anımsatan Günaştı, şunları kaydetti:

    “Amerika’nın Türkiye’ye ihtiyacı var ama Türkiye’nin Amerika’ya ihtiyacı yok. Eğer Amerika hata yapar Türkiye’yi kaçırırsa, Türkiye de Çin’e Rusya’ya yakınlaşır ve Doğu’da yerini alır. Bu demek değil ki tam olarak Batı’nın karşısında olur. Belki Doğu’da bağımsız olarak lider konumunda bir yer alır. Dolayısıyla Türkiye’nin seçenekleri var. Ankara, Amerika ve Batı’yla hareket etmek ister. Çünkü 1923’ten bu yana bu politikayı izlemiştir ama bu demek değil ki onlar arkalarını dönecekler, Türkiye’de onların arkalarından gidecek. Türkiye de arkasını döner ve öteki tarafa gider. Özetle Türkiye bugün çok iyi bir durumda. Türkiye’ye; Rusya’nın ve Çin’in de ihtiyacı var ama Amerika’nın çok daha fazla ihtiyacı var.”

     

     

     

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Konu:
    ABD’de başkanlık kaosu (51)

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    Etiketler:
    YPG, PKK/YPG, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD krizi, Türkiye-ABD ilişkileri, Joe Biden, ABD Demokrat Parti, Cumhuriyetçiler, Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Erbil Günaştı
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