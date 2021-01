Tarsuslu Erbil Günaştı’nın ‘Trump vs Hollywood’ belgeseli ve kitabı, ‘Amerika’yı birleştirmeyi’ hedefliyor

ABD’de yayınlanmasına günler kalan “The Two White Houses” belgeseli ve “Fighting 4 One America” kitabı, bir Türk’ün de imzasını da taşıyor. Tarsus doğumlu Erbil Günaştı ve Amerikalı tanınmış televizyoncu Daphne Barak tarafından hazırlanan iki eserin ülkede geniş yankı uyandırması bekleniyor.

“Trump vs Hollywood” ana başlığında çıkacak yeni belgeselin ve kitabın ayrıntılarını Sputnik ile paylaşan Erbil Günaştı, iki eserin de 1 Mart’ta ABD’de yayınlanacağını söyledi.

ABD’de yükselen ırkçılık ve Amerikan toplumunun bölünmüşlüğünü ele alan iki eserde, 24 Hollywood yıldızı ve tanımış kişilerin mülakatları yer alıyor.

Günaştı, eserlerde yer alan 24 kişinin, Trump'ı destekleyenler ve Trump karşıtı olanlardan oluştuğunu söyledi. “Amacımız bölünmüş Amerika'yı ‘bir Amerika’ haline getirmek” diyen Günaştı, “Belgeseli, Kovid-19 sürecinde çektik. Çekimleri 5 eyalette, 10 şehirde yaptık. Belgeselimizde, Robert De Niro, Kid Rock, Andrea Bocelli, Brett Ratner ve Avi Lerner gibi ünlüler de yer alıyor” diye ekledi.

Erbil Günaştı Daphne Barak ve Erbil Günaştı

Günaştı, ABD başkanlık seçimleri ardından belgeselde yaptıkları değişikliği ise şöyle anlattı:

“Bütün stüdyoların kapalı olduğu bir dönemde, bir Türk olarak benim, ABD Başkanı ile ilgili bir belgesel yapıyor olmam zaten olağan bir durum değildi. Bir düşünün, bu kadar kişi salgın nedeniyle evine kapanmış kimse ile görüşmüyor. Biz onlara çekim yapmayı teklif ediyoruz ve onlar da kabul ediyorlar. 4 Kasım’daki seçim sonuçlarının ardından vuku bulan gelişmelerden dolayı filmi yeniden güncellemek istedik ve The Two White Houses (İki Beyaz Saray) başlığı altında düzenledik. Böylelikle hem Cumhuriyetçi hem de Demokratlardan oluşan her iki Amerika'ya da hitap eder hale geldi. Gelen öneri üzerine belgeselden yola çıkarak bir kitap da yazdık. O da aynı anda yayına girecek.”

Günaştı’nın verdiği bilgiye göre, The Two White Houses belgeseli Amazon, Netflix, iTunes gibi platformlarda da yayına girecek.

Günaştı, Demokratlarla ilgili yeni bir belgesel ve kitap üzerinde de çalıştıklarını ve bu yıl içinde onların da yayınlanacağını söyledi.

Erdoğan ve Trump’ı anlatan kitap: GameChanger

Gençlik yıllarında Amerika’ya giden Günaştı, Cumhuriyetçi Parti’nin yereldeki güçlü isimlerinden biri. 2016 ve 2020 yıllarında Donald Trump’ın delegesi olan Günaştı, aynı zamanda 2007’ye kadar, 15 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin 8 başbakanının Birleşmiş Milletler Türkiye Daimi Temsilciliği’nin basın danışmanlığını yapmış bir isim.

Erbil Günaştı Trump vs Hollywood

2015’te de Cumhuriyetçi Parti’nin Los Angeles yakınlarındaki Palm Springs Belediye Başkanı adayı olan Günaştı’nın GameChanger (Oyun Kurucu) kitabı, ABD’de geniş kitlelere ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump üzerinden Türk-Amerikan ilişkilerini anlatan bu kitap, yakında Türkiye’de de yayınlanacak.

