MAK anketi: Oyunu değiştirmeyi düşünen AK Partililer alternatif olarak İYİ, DEVA ve Gelecek'i görüyor

MAK Danışmanlık’tan Mehmet Ali Kulat yaptıkları son anketin sonuçlarını RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’nda açıkladı. Kulat, “Üç seçmenden biri 2018’de verdiği oyunu değiştirebileceğini söylüyor. Bunların çoğu AK Parti’de. AK Partililer için CHP alternatif değil. İYİ Parti, DEVA ve Gelecek’i yeni adres olarak düşünüyorlar” dedi.