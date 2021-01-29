AK Partili Nergis: Şiddete sıfır tolerans göstereceğiz

2020 yılında Türkiye'de en az 300 kadın öldürüldü. Muhalefetin bu konudaki eleştirilerinin hedefinde ise “kararlı davranmadığı” iddiasıyla hükümet var. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak yaklaşık 7 aydır toplanmıyoruz” diye tepki verdi. Peki, komisyon neden toplanmıyor?

Sputnik’in sorularını yanıtlayan AK Parti Kayseri Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili Hülya Nergis, bu eleştirileri kabul etmedi ve şu an “ihtiyaç olmadığı için” toplanmadığını söyledi.

TBMM’nin 2020’de yasama faaliyetlerine başladığı dönemin salgının arttığı bir döneme denk geldiğini anımsatan Nergis, “Ara ara tatiller oldu, sonrasında da bütçe çalışmaları geldi. Komisyon bundan sonra toplanacak. Muhalefetin iddia ettiği gibi komisyonun toplanmaması gibi bir durum söz konusu değil. Muhalefetin bu tutumunu yanlış buluyorum” dedi.

‘İstanbul Sözleşmesi’ni ilk biz imzaladık’

Hülya Nergis, AK Parti olarak şiddete karşı “sıfır tolerans noktasında çok hayati adımlar atıldığını” belirtti. 2011 yılında İstanbul Sözleşmesi’ni hiçbir çekince olmadan imzalayan ilk ülkenin Türkiye olduğunu aktaran Nergis, “2009 yılında da 5840 sayılı kanunu ile Kadın Erkek Eşitliği Fırsat Komisyonu kuruldu, 2012 yılında 6284 sayılı kanunu çıkardık” diye konuştu.

İçişleri, Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık Bakanlığı’nın işbirliği içerisinde 6284 sayılı kanunu uygulamak için çok hayati adımlar atıldığını söyleyen Nergis, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadın eğer ‘ben şiddet gördüm’ ya da ‘hayati tehlikem var’ diye şikâyette bulunursa bu noktada kendisinden bir delil istenmiyor. Eğer kadın böyle bir iddia ile devletin kurumlarına başvurduysa ikamet ettiği yerde araştırma yapılıyor.”

Nergis’e göre, dünyanın her yerinde kadına yönelik şiddet yaşanıyor ve bundan sonra da olmaya devam edecek. Ancak AK Partili Nergis, çözüm için kararlı:

“Tabii ki biz, şiddete sıfır tolerans göstereceğiz. Şiddeti ortadan kaldırmak için mücadele edeceğiz.”

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