Kayıt
10:51 31 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    ABD ordusu

    ABD’nin saldırı helikopterlerini Dedeağaç'ta konumlandırması ne anlama geliyor?

    © Flickr / Morning Calm Weekly Newspaper Installation
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 03
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202101311043697564-abdnin-saldiri-helikopterlerini-dedeagacta-konumlandirmasi-ne-anlama-geliyor/

    ABD’nin Türkiye sınırına 40 kilometreden daha yakın Yunan şehri Dedeağaç’ta 30 saldırı helikopterini konuşlandırmasını değerlendiren Dr. Naim Babüroğlu “Savunma bütçesinin 5 katına çıkaran Yunanistan silahlanma yarışına girmiş durumda. ABD ise Türkiye’ye ‘Yunanistan’ın yanındayız’ mesajı veriyor” dedi.

    Hem Ege Denizi hem de Doğu Akdeniz’deki krizin tarafları olan ve 21 Temmuz’da sıcak çatışmanın eşiğinden dönen Türkiye ile Yunanistan, 5 yıl aradan sonra tekrar istikşafi görüşmelere başladı. Ancak görüşmeler, Yunanistan’ın artan silahlanmasının gölgesinde gerçekleşiyor. Zira Yunanistan, 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, 2020’ye göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euroya yükseltmişti. 

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkenin tüm zorluklara rağmen askeri harcamalarını artırması gerektiğini savunuyor. Miçotakis aynı zamanda Rafale uçaklarının yanı sıra yeni fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçları satın almak ve mevcut F-16 filosunu güncellemeyi planladığını dile getirdi.

    Yunanistan’ın Fransa ve İsrail’le artan dirsek teması

    Doğu Akdeniz krizinde Fransa ve İsrail ile dirsek teması halinde olan Yunanistan’ın bu yakın işbirlikleri Atina’nın silahlanmasında rol oynuyor. Fransa ile 18 Rafale savaş uçağı için anlaşma imzalayan Yunanistan aynı zamanda İsrail ile askeri işbirliğini güçlendiriyor. Yunan Savunma ve Maliye bakanlıkları, Yunan Askeri Araç Sanayii şirketinin (ELVO) İsrailli konsorsiyuma devrini, Türkiye'ye karşı savunma sanayini canlandırma ve güçlendirme çalışmalarıyla bağlantılandırıyor. 

    Atina ve Washington’ın hız kazanan askeri tatbikatları

    Yunanistan ayrıca bir süredir ABD ile yürüttüğü ortak askeri tatbikatlara da hız verdi. Ayrıca, Yunanistan’ın Dedeağaç şehrinde bulunan askeri üssün ABD'ye tahsis edilmişti. Bunun ardından Yunanistan’dan, ABD’yle ortak tatbikat sonrası Amerikan silahlı kuvvetlerine Trakya bölgesine askeri yığınak için izin verdiği haberi geldi. Türkiye ile Doğu Akdeniz’den Kıbrıs’a pek çok kriz noktası bulunan Yunanistan’ın 30 adet ABD saldırı helikopterlerini Dedeağaç'ta konumlandırmasına izin vermesi ne anlama geliyor? Konuyu Sputnik’e İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu değerlendirdi. 

    ‘Eylül ayında Dedeağaç’ta Yunanistan ile ABD’nin ortak tatbikat yapması ‘Yunanistan’ın yanındayız’ mesajı veriyor’

    Yunanistan’ın Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Dedeağaç şehrinde ABD’nin üs kurduğunu hatırlatan Dr. Babüroğlu, ABD ile Yunanistan’ın aynı zamanda sınıra çok yakın tatbikat gerçekleştirdiğini söyledi. 

    Babüroğlu, Eylül ayında gerçekleştirilen bu tatbikatın Türkiye ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki gerginliğiyle eş zamanlı olduğunu söyleyerek Tatbikat neredeyse NATO tarihinde bir ilk. İki NATO ülkesi olan Türkiye ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de gerginliğinin tırmandığı esnada, NATO’nun en güçlü üyesi ve Türkiye’nin müttefiki ABD ile Yunanistan’ın bu tatbikatı yapması ‘biz bu gerginlikte Yunanistan’ın yanında yer alıyoruz’ demek. Türkiye’nin bunu şiddetle kınaması lazımdı. Tatbikatların ertelenmesi durumu her zaman söz konusudur. Bu ABD’nin Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkiler açısından, üssün kurulmasından daha da anlamıydı. ABD’nin Dedeağaç’ta 30 saldırı helikopteri konuşlandırması sadece taktik düzeyde görülebilecek bir gelişme değil, aynı zamanda stratejik sonuçlara da neden olacaktır. Türkiye bunu düşünerek gerekli adımları atmalıdır” dedi. 

    ‘Lozan Barış Anlaşması’na göre asker bulundurulmaması gereken Dedeağaç’a üs kuran ve saldırı helikopteri konuşlandıran ABD’nin bu hamleleri Türkiye ile soğukluğun göstergesi’

    Üs kurulan ve şimdi de 30 saldırı helikopterinin konuşlandırıldığı Dedeağaç’ın Türkiye’ye çok yakın olması sebebiyle, Lozan Barış Anlaşması’na göre askersiz bölge olması gerektiğine işaret eden Babüroğlu “Dedeağaç’ta asker bulundurulmaması gerekir. Lozan Barış Antlaşması gereği sınırı 30 kilometre mesafe olan bölge askersizleştirilmiş bölgedir. Dedeağaç kimi uzmanlara göre sınıra 30 kilometre mesafede, asker bulundurulmaması gereken bölge içerisinde kalıyor. Bu durum Türkiye ile ABD arasında oluşan soğukluğun da önemli bir göstergesidir. Ama burada tanklar var, şimdi de 30 tane saldırı helikopteri konuşlandırıyor. Bunlar Skorsky, Blackhawk helikopterleri aslında ulaştırma araçlarıdır fakat silahlandırılmış türdedir. Silahlandırılınca artık saldırı helikopteri oluyor. Demek ki ABD burasını kalıcı üs olarak kullanacak” diye konuştu.

    ‘ABD’nin Güney Kıbrıs’ı giderek silahlandırması, NATO üyeliğine hazırlaması anlamına geliyor’

    Ekim 2019’da güncellenen ABD ile Yunanistan savunma işbirliği anlaşmasını hatırlatan Babüroğlu, Yunanistan ile sadece ABD’nin değil, Türkiye’nin karşı cephesinde bulunan İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de askeri işbirliğine gittiğine vurgu yaptı. Bu işbirliklerinin Güney Kıbrıs’la da olduğuna işaret eden Babüroğlu ABD’nin yavaş yavaş Güney Kıbrıs’ı silahlandırdığını ve amacının NATO üyeliğine hazırlamak olduğunu söyledi: 

    “ABD aynı zamanda finansmanını sağlayarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde güvenlik merkezi kurulması anlaşması yapıyor. Bu güvenlik merkezinin amacı ise; deniz, sınır, gümrük ve siber güvenlik eğitimleri verilmesi. ABD aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’ndan itibaren uygulamış olduğu silah ambargosunu adım adım kaldırıyor. ABD artık Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni silahlandırıyor. Silah ambargosunun adım adım kaldırılması, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni yavaş yavaş NATO üyeliğine hazırlıyor olması demek. Bu Yunanistan’ın işine yarar, Türkiye için tehdit olur. Türkiye 1952’den beri NATO üyesi veto hakkı da mevcut. Fakat bazen istemediğiniz bir karara ‘evet’ demek zorunda kalabilirsiniz. Bu Yunanistan’ın ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinin arzu ettiği bir durumdur.”

    ‘Savunma bütçesini 5 kat artıran Yunanistan silahlanma yarışına girmiş durumda’

    Yunanistan’ın savunma bütçesini 5 kat artırdığına dikkat çeken Babüroğlu, Yunanistan’ın Fransa’dan satın aldığı 18 adet Rafale uçaklarına vurgu yaptı. Yunanistan’ın uçak anlaşmasını Türkiye’yle istikşafi görüşmelerin başladığı gün imzaladığını söyleyen Babüroğlu “Bu Türkiye’ye karşı Fransa ile Yunanistan’ın stratejik işbirliği mesajının verilmesi anlamındadır. Yunanistan Savunma Bakanı ‘er ya da geç ABD ile F-35 uçakları için anlaşma imzalayacağız’ ve ‘18 adet Rafale uçağı güç dengesini değiştirecektir’ diyor. Yunanistan silahlanma yarışına girmiş durumda dedi ve ekledi: 

    ‘ABD’nin de katılmasıyla Doğu Akdeniz Gaz Forumu daha da güçlenecek, Türkiye’ye karşı cephe oluşacak’

    “Bir de Yunanistan Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile beraber bulunuyor. ABD de geçtiğimiz günlerde bu foruma katılmak için başvuruda bulundu. Bu forumda Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İtalya, Ürdün var ama forum ABD’nin katılımıyla daha da güçlenecek. Türkiye’ye karşı bir cephe oluşacak. İsrail Türkiye’ye de katılma çağrısı yapıyor ama Türkiye Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni bir devlet olarak kabul etmiyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bulunduğu bir foruma dahil olmak tanınması anlamını taşır.”

    ‘Türkiye’ye ‘sözde stratejik ortak’ diyen ABD, CAATSA yaptırımlarıyla da Türkiye’yi hasım olarak gördüğü mesajını veriyor’

    ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın Türkiye’ye ‘sözde stratejik ortak’ olarak nitelendirip, Yunanistan’a ‘anahtar müttefik’ demesinin, ABD’nin Türkiye’ye bakışını gösterdiğini ifade eden Babüroğlu “Bunun için Türkiye Suriye, Libya, Karadeniz, Güney Kafkasya ve Doğu Akdeniz cephelerinde ABD ile stratejik ortak olacak şekilde işbirliğini artırması Türkiye için bir tuzaktır. ABD’nin hasımları için uyguladığı CAATSA yaptırımları, Türkiye’ye de uygulandı. ABD bu yaptırımları düşman olarak kabul ettiği Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye uyguluyor. O zaman ABD şu an itibariyle Yunanistan’ın yanında, Türkiye’nin karşısında ve NATO ittifakı içerisinde yer alan Türkiye’yi hasım olarak gören bir ülke. Ben bunun için ABD’yi hiçbir zaman müttefik olarak görmedim. ABD Türkiye’nin ne stratejik ortağı ne de müttefiki. Bu sebeple Türkiye izleyeceği denge politikalarında ABD’nin özellikle Suriye ve Libya’da atacağı adımları dikkatlice izlemeli ve tuzağa düşmemeli” dedi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye, 2000 ya da 2016'daki Türkiye değil
    Yunanistan, sığınma başvurularını reddettiği 1450 sığınmacının Türkiye'ye gönderilmesini talep etti
    Yunanistan Parlamentosu, İyon Denizi'nde kara sularının 12 mile çıkarılmasını onayladı
    Yunanistan 18 Rafale savaş uçağı satın almak için Fransa ile anlaşma imzaladı
    Çavuşoğlu: Yunanistan ile tekrar görüşmelerin başlaması önemliydi, arzumuz devam etmesi
    Etiketler:
    Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Doğu Akdeniz, Güney Kafkasya, F-35, Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, NATO, Güney Kıbrıs, Fransa, İsrail, Mısır, Libya, Suriye, Görüşme, istikşafi, Fransız Rafale, Rafale savaş uçakları, Silahlanma, Üs, Ortak tatbikat, Tatbikat, Stratejik ortaklık, Anthony Blinken, Kiryakos Miçotakis, savunma bütçesi, saldırı helikopteri, Helikopter, Dedeağaç, Yunanistan, ABD, Naim Babüroğlu, Burcu Okutan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ekim 2011'de gerçekleşen ilk elektrikli multikopter E-Volo'nun test uçuşu, bir buçuk dakika sürdü
    Dünyanın çeşitli ülkelerinde tanıtılan uçan otomobil ve insansız taksiler
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet