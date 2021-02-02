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    Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Esad, İdlib’in kırsalında bulunan Hubeyt kasabası cephesindeki Suriye Arap Ordusu mensuplarıyla görüştü” ifadelerine yer verildi.

    Suriye, Rusya ve İran, ABD destekli PYD/YPG’ye karşı harekete mi geçiyor?

    © Fotoğraf : Syrian Presidency Facebook page
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    Suriye sahasında yaşanan yeni gelişmeler, ABD destekli PYD/YPG bölgesinin geleceği açısından da kritik önem taşıyor. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, son gelişmeler ışığında bölgeye dair öngörülerini Sputnik ile paylaştı.

    Suriye’nin Haseke ve Kamışlı kentlerinde, Suriye ordusuna ait askeri güvenlik noktaları PYD/YPG tarafından çevrilmiş durumda.

    Anadolu Ajansı’nın bölge kaynaklarına dayandırdığı ve 1 Şubat’ta yayınladığı habere göre ise Suriye ordusunun PYD/YPG ile çatışma içinde bulunduğu Kamışlı kentine, Rusya takviye olarak 250 asker, İran destekli olduğu bilinen Hizbullah ise 150 kişilik güç gönderdi. Haberde ayrıca Suriye ordusunun da “Şebbiha” kuvvetlerine ağır silah eğitimi vermeye başladığı bilgisi yer aldı.

    ‘Çatışmaların temelini M4 karayolunun kontrolü oluşturuyor’

    Bölgedeki gelişmeleri yakından izleyen emekli Korgeneral Pekin’e göre bölgedeki çatışmaların temelini M4 karayolunun kontrolü oluşturuyor.

    Pekin, Suriye’nin doğusundan Akdeniz’e kadar uzanan bu yolun belirli kısımlarını, Türkiye de dahil olmak üzere tarafların kontrol altına almak istediğini belirtti.

    Suriye ordusu ve PYD/YPG arasında çatışmaların çok sıklaştığını ifade eden Pekin, M4 karayolunun kontrolünün ele geçirilmesinin buradaki ticaret hâkimiyetinin arttırılması ve irtibatın kesintisiz sağlanması anlamına geldiğini kaydetti.

    ABD destekli YPG’ye karşı Suriye, Rusya ve İran’ın ittifakından söz edilebileceğini vurgulayan Pekin, bu ittifaka Türkiye’nin de dahil olmasının PYD/YPG’nin sonunu getirebileceğinin altını çizdi. Ancak Pekin’in bu konuda bir uzlaşı sağlanması noktasında şüpheleri var.

    Suriye’nin geleceği nasıl şekillenecek?

    Pekin, “Suriye’nin 10 yıl sonrasına baktığınızda ne görüyorsunuz” sorusuna “federasyon” olarak cevap verdi ve “O federasyon içerisinde bir ‘Kürt özerk bölgesi’ de olacak. Diğer bölgelerin de nasıl şekilleneceğini göreceğiz” diye ekledi.

    Pekin’e göre Rusya, merkezi hükümetin kontrolünün ağırlıkta olduğu bir özerkliğe sıcak bakarken ABD ise tıpkı Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi “daha güçlü bir özerk bölge” için çalışıyor.

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    Etiketler:
    İranlı, İran, Rusya, İsmail hakkı Pekin, PYD, YPG/PYD, PYD/YPG, Suriyeli, Suriye, ABD
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