‘İkinci el otomobil fiyatları tekrar yükselişe geçebilir’

İkinci el otomotiv altın, döviz ve borsadan sonra en çok yatırım yapılan araçlardan biri haline geldi. Yıl sonu etkisi ve aşılanmanın başlaması ile inişe geçen ikinci el araç fiyatlarının tekrar yükselişe geçeceği belirtiliyor. Peki, sektörde son durum ne ve alıcılar ne yapmalı?

Sputnik’in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Kurumsal İletişim Direktörü Korhan Önder, yıl sonunda bir miktar da olsa ithal araç geldiğini ve bunun da piyasadaki daralmayı bir nebze de olsa azalttığını aktardı.

Her sene aralık ve ocak aylarında ikinci el otomotiv fiyatlarında bir düşüş yaşandığını kaydeden Önder, “Kredilerdeki düşük faiz oranları ve sıfır otomotiv üreticilerinin ellerindeki stokları bitirmek istemesi ile araç fiyatlarında indirime gidilir. Bu dönemde sıfıra olan ilgi böylece artar. Tüketicilerin bu dönemde araba almasının iyi bir dönem olduğunu söylemek mümkündür” dedi.

‘3-5 sene önceki fiyatların hayali kurulmamalı’

Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden sevkiyatta gecikmelerin yaşanabileceğini söyleyen Önder bunun, 2021 yılında da ikinci el araca olan talebi artırabileceğini ifade etti.

Önder ayrıca “Kısıtlamaların kaldırılması, şubat ayı sonrası okulların açılması, aşılanmanın yapılması ve yaz turizminin başlaması ile araca olan talep daha da artacaktır. Bu da fiyatların yeniden tırmanışa geçme ihtimalini artırıyor” dedi.

Önder, otomotiv sektörünün dövize endeksli bir sektör olduğuna dikkat çekti. Bu sebeple de üretimde yaşanan sıkıntılara, dövizdeki dalgalanmaların da eklenmesiyle maliyetlerin sürekli arttığını söyledi.

“Tüketiciler, 3-5 yıl önceki fiyatların hayalini kurmamalı” diyen Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandeminin bitmesi bütün sektörleri rahatlatacaktır fakat otomotiv konusunda kendimizi yurtdışıdan bağımsız düşünemeyiz. Onun için şu an çok bilinmeyenli bir denklem gibiyiz.”

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