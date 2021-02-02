Türkiye’nin F-16’ların ömrünü uzatması ne anlama geliyor?

ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarını vermemesi, Türk Hava Kuvvetleri’nin gelecekte kullanacağı platformun ne olacağı sorusunu da gündemde tutuyor. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in ‘F-16 modernizasyonu’ açıklamasının bu konuda ipuçları taşıdığı belirtiliyor.

Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, her bir F-16 savaş uçağı başına 1.200-1.500 adet yapısal parçanın yenilendiğini böylece uçakların yapısal ömrünün 8.000 saatten 12.000 saate çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

1️⃣ F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri sürüyor.



Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştiriliyor. pic.twitter.com/cke4uGcLmT — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) January 31, 2021

​Savunma analisti Çağlar Kurc, SSM Başkanı Demir’in bu açıklamasından, Milli Muharip Uçak (MMU) envantere girene kadar Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16’ları kullanmaya devam edeceğinin anlaşıldığını ifade etti.

Önceki plana göre F-35 savaş uçakları envantere girdikçe F-4’lerin yavaş yavaş envanterden çıkarılmasının planladığını hatırlatan Kurc, ABD’nin uçakları vermemesi üzerine envanterden çıkarılacak F-4 uçaklarının yükünü de F-16'ların üstleneceğini söyledi.

‘Türkiye, bu süreçte F-16 ile idare edebilir’

Kurc’a göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, yeni süreçte insansız hava araçlarını (İHA) daha aktif olarak kullanmalı:

“Türkiye, bu süreçte, İHA’ları kullanarak F-16’ların üzerindeki bazı yükleri alabilir. Bunu da yavaş yavaş yapmaya başladı. Terörle mücadelede İHA’ların daha da fazla kullanılmasıyla F-16’ların üzerindeki yük çok daha azaltılacaktır.”

Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı teknolojisine geç kavuşacak olmasını da değerlendiren Kurc, “Dünya, F-35’ler ile 5. nesil uçak teknolojisine geçiyor ama en azından şimdilik baktığımızda Türkiye’ye doğrudan tehdit olabilecek ülkelerde de bu uçak teknolojisi yok. Türkiye, bu süreçte F-16 ile idare edebilir. Evet, dünyadan geride kalmış olacak ama diğer taraftan MMU, 2030’a kadar envantere girdiğinde bu teknolojiyi yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

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