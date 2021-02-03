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    HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar

    HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Bölünme ve yeni parti gibi bir gündemimiz yok

    © Fotoğraf : DHA
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    https://tr.sputniknews.com/columnists/202102031043722759-hdp-es-genel-baskani-sancar-bolunme-ve-yeni-parti-gibi-bir-gundemimiz-yok/

    Yeni yılla beraber Ankara’da siyaset oldukça hareketlendi. İstifalar, yeni parti hazırlıkları derken Halkların Demokratik Partisi (HDP) de Türkiye’de “siyasi kriz” olduğunu söyleyerek bunu aşmak ve “normalleşmek” için görüşme turlarına başladı. Öte yandan partideki Ayhan Bilgen tartışması ise dinmedi.

    HDP, hafta başında önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u, ardından da Saadet Partisi’ni ziyaret etti. Sputnik’e özel açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, siyaset turlarının önceden planlanmış bir hamle olduğunu söyledi.

    23 Şubat 2020’de yapılan kongrelerinde de ilan ettikleri hedeflerinin başında “demokrasi ittifakı çalışması" geldiğini belirten Sancar, “Program kapsamında ilk faaliyet olan siyasi partilere ziyaret turunu başlattık. Ziyaretler için öncesinde dört partiden randevu taleplerimiz olmuştu ve bu dört partiden de olumlu yanıt geldi” dedi.

    Partilerle görüşmelerde tarihler belirlendi

    İlk olumlu cevabı veren Saadet Partisi’ni, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan başkanlığında bir heyetin ziyaret ettiğini anımsatan Sancar, diğer görüşmelerin de bu ay yapılacağını aktardı.

    Buna göre, 5 Şubat’ta Sancar başkanlığında bir heyet CHP’yi ve 9 Şubat’ta da Gelecek Partisi’ni ziyaret edecek. Son ziyaret ise 11 Şubat’ta Deva Partisi’ne yapılacak. Bu heyetin başında da Pervin Buldan bulunacak.

    Sancar, İYİ Parti’ye de görüşme talebinde bulunacaklarını belirtti ve “Kabul ederlerse elbette onlarla da görüşmek istiyoruz” dedi.

    ‘Diyalog, müzakere, tartışma ve mümkünse mutabakat’

    Peki, HDP, ziyaretlerin sonunda ne hedefliyor? HDP Eş Genel Başkanı Sancar bu soruyu şöyle yanıtladı:

    “İktidar, yargıyı kullanarak muhalefeti ve muhalif sesleri bastırmak için elinden geleni yapıyor. Bütün bunların nasıl çözülebileceği konusunda muhalefet partileri ile bir istişare yürütmek amacındayız. Yani sorunları çözebileceğimiz mecra demokratik siyasettir, demokratik siyasetin yöntemleri de bellidir. Diyalog, müzakere, tartışma ve mümkünse mutabakat.”

    ‘Bizim için parlamenter sisteme dönüş, restorasyon şeklinde olmamalıdır’

    Ana muhalefet partisi CHP’nin “Güçlendirilmiş parlamenter sistem” talepleri ve buna yönelik çalışmaları biliniyor. DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile İYİ Parti bu çalışmalara destek veriyor.

    HDP’nin adı ise bu çalışmalarda geçmiyor. Peki HDP, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem” hakkında ne düşünüyor?

    Sancar, bugünkü hükümet sistemine karşı tabanı “en net şekilde duruş sergileyen partinin” kendileri olduğunu ileri sürdü. “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi” HDP’nin de savunduğunu belirten Sancar, “Fakat bunu eskinin canlandırılması olarak anlamıyoruz. Yani bizim için parlamenter sisteme dönüş, restorasyon şeklinde olmamalıdır. Geleceğe dönük, yeniden kuruluş biçiminde tartışılmalıdır. Demokrasiyi güçlendiren bir paketin içine parlamenter sistemi yerleştirmeliyiz” dedi.

    ‘Bilgen’in parti kurma yönünde bir niyetinin olduğunu düşünmüyorum’

    Geçtiğimiz haftalarda eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in partisi HDP’ye yönelik eleştirileri gündem oldu. Sputnik’e de konuşan Bilgen, yeni parti kuruluşunu ilan etmemiş ama ‘her doğum sancılı olur’ diyerek ipuçları vermişti.

    Bilgen’in HDP’de çok önemli görevler yaptığını, dolayısıyla eleştirilerini ciddiye aldıklarını söyleyen Sancar, şunları kaydetti:

    “Ben, Ayhan Bilgen’in parti kurma yönünde bir niyetinin olduğunu düşünmüyorum. Yaptığı açıklamalardan da böyle bir sonuç çıkarmıyorum. Kendisinin de böyle bir planının olmadığını ilettiği görüşleri var. Deprem metaforunu kullanacak olursak evet, Türkiye’de bir sarsıntı yaşanıyor fakat HDP çok sağlam bir zeminde kurulduğu için HDP’de bu sarsıntı yaşanmıyor. HDP’de bölünme ve yeni parti gibi bir gündem yoktur.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

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    Etiketler:
    Mustafa Şentop, DEVA Partisi, MHP, İYİ Parti, CHP, AK Parti, ittifak, iktidar, Muhalefet, Pervin Buldan, Mithat Sancar, HDP
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