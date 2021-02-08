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    STK’lardan, cezaevlerinde 74 gündür süren açık grevleri ile ilgili Adalet Bakanlığı’na çağrı

    STK’lardan, cezaevlerinde 74 gündür süren açık grevleri ile ilgili Adalet Bakanlığı’na çağrı

    © Sputnik / Sertac Kayar
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    Aralarında Diyarbakır Barosu’nun da bulunduğu 2 sivil toplum örgütü, 107 cezaevinde başlatılan açlık grevinin 74 gündür devam ettiğine dikkat çekerek Adalet Bakanlığı’na çağrı yaptı.

    Diyarbakır Tabip Odası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Barosu, TUHAYDER ve SES Diyarbakır Şubesi cezaevlerinde başlatılan açlık grevlerine ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

    ‘Cezaevlerinde hak ihlallerinin sonlandırılması’, ‘infaz koşullarının düzeltilmesi’, ‘İmralı Cezaevi’ndeki aile ve avukat görüşlerinin sağlanması’ gibi taleplerle 27 Kasım’da başlatılan açlık grevleri 107 cezaevinde 74 gündür devam ediyor.

    ‘Türkiye hapishanelerinde uzun süredir hak ihlalleri yaşanmaktadır’

    Sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanan ortak basın metnini okuyan Diyarbakır Barosu’ndan Av. Gizem Miran şunları söyledi:

    "Türkiye hapishanelerinde uzun süredir hak ihlalleri yaşanmaktadır ve bu durum sürekli hale gelmiştir. Özellikle pandemi bahane edilerek çıkarılan 7242 sayılı infaz kanunu değişikliği ile TMK kapsamındaki mahpuslar bakımından infaz koşulları ağırlaştırılmış ve aleyhlerine bir durum yaratılmıştır. Pandemi koşullarının eklenmesi ile birlikte ihlaller giderek artmıştır. İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan mahpuslar için daha önce de açlık grevleri yapılmış, bu grevlerin etkisi ile tecrit geçici olarak kaldırılmış, ancak 7 Ağustos 2019 tarihinden beri görüş yasakları yeniden devreye girmiştir. Bu durum BM Mandela Kuralarına, CPT tavsiyelerine ve 5275 sayılı İnfaz Kanunu’na aykırıdır. Adalet Bakanlığı tarafından bir an önce yasal olmayan bu uygulamaya son verilmeli, gerek avukat gerekse aile görüşleri yaptırılmalıdır."

    'Bir an önce harekete geçilmeli'

    "Bizler; hukukçular, insan hakları savunucuları ve sağlık örgütü temsilcileri olarak açlık grevi eylemine başvuran mahpusların başta sağlık hakkı olmak üzere, yaşam haklarının korunması için tüm yetkililerin gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz" diyen Miran şöyle devam etti:

    "Siyasal iktidar, açlık grevcilerinin talebini süreç daha tehlikeli bir noktaya evirilmeden değerlendirmelidir. Bu gün itibariyle 313 açlık grevcisinin tek bir talebi vardır o da; mutlak tecridinin kaldırılması talebidir. Bu talebin yerine getirilme sorumluluğu ise yine siyasal iktidarındır. Taleplerin karşılanmayıp hapishanelerde devam eden süresiz- dönüşümlü açlık grevleriyle ilgili olarak, eylemci mahpusların sağlık ve yaşam hakkına yönelik ortaya çıkacak üzücü sonuçlarından da yine siyasal iktidar sorumlu olacaktır. Bu nedenle öncelikle Adalet Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların bir an önce hareket geçmesi gerekmektedir."

    'Hak ihlallerine son verilmeli'

    Miran, açlık grevindeki tutukluların talepleriyle ilgili şunları söyledi:

    "Ayrıca tüm hapishanelerde yaşanan hak ihlallerine son verilerek, kişi onuruna yakışır muamele yapılması, mahpuslara yönelik işkence, kötü muamele ve insan onuruna aykırı davranış yasağı kapsamında muamelelerin ve diğer hak ihlallerinin ortadan kaldırılması, hasta mahpusların tedavilerinin aksatılmadan yapılması, hastane sevkleri sonrası karantina koşullarının tecrit işkencesi uygulamasına dönüştürülmesinin önlenmesi hususunda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumları ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar görevlerini yapmalıdır.

    © Sputnik / Sertac Kayar
    Leyla Güven açlık grevini sonlandırdı
    Açlık grevi yapan mahpusların kaldıkları hapishanelerde düzenli sağlık kontrollerinin yapılması, protokollere uygun beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, tıbbi bakımlarının yapılması gerekmektedir. Daha önceki açlık grevi süreçlerinde de tıbbi olarak yapılacaklar ceza infaz kurumlara iletilmiş olup bu prosedürlere uyulması sağlanmalıdır."

    Miran, Adalet Bakanlığı’na çağrı da bulunarak "Biz aşağıda imzası bulunan hak, hukuk ve sağlık örgütleri sayısı 107’ye ulaşan hapishanelerde süresiz ve dönüşümlü açlık grevi yapan mahpusların sağlıklarının tehlikeye girmemesi için Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumları hak ihlallerinin sonlandırılması ve tecridin kaldırılması için bir an önce adım atmaya davet ediyoruz. Açlık grevi sürecini yakından izlemek için oluşturduğumuz İzleme Koordinasyonu olarak merkezi ve yerel düzeyde gerekli girişimlerde bulunacak, bu durumu raporlayarak demokratik kamuoyunun oluşmasına katkı sunacağız" dedi.

     

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    Etiketler:
    Sivil toplum kuruluşları, Sivil toplum örgütleri, Sivil, Adalet Bakanlığı, STK, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır
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