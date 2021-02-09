'Türkiye'nin Karadeniz gazı için aradığı ortak Rusya olabilir'

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, derin deniz sahanlıklarının geliştirilmesi konusunda büyük deneyime sahip Rus şirketlerle bu alanda iş birliğinin kesinlikle Türkiye için ilgi çekici olması gerektiğini, Rus şirketlerin de böyle bir iş birliğine karşı olmayacağını dile getirerek "Ancak bu yolda bazı engeller hala var" dedi.

Grivaç, "Söz konusu derin deniz sahanlığı olduğundan, böyle bir sahanlığın geliştirilmesi belirli teknolojilere ihtiyaç duyuyor. Bu durumda, Türkiye'nin planları anlaşılıyor. Şirketleri bu alanda muazzam deneyime sahip Rusya, Türkiye'nin aradığı ortak olabilir. Fakat halihazırda Avrupa Birliği, Rus şirketlere sektörel yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımlar, Rusya’nın bu alanda, üçüncü ülkelerle dahil, ortaklık imkanlarını kısıtlıyor" diye konuştu.

Karadeniz'deki doğalgaz yatağının geliştirilmesi konusundaki Rus-Türk iş birliğinin gelecekte hayata geçirilebileceğini söyleyen Grivaç, "AB içinde, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiği görüşüne destek verenlerin sayısı giderek artıyor" ifadelerini kullandı.

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