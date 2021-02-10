3 aydır tutuklu olan TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Gökalp ilk duruşmada tahliye edildi

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında 3 ay önce tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi ve önceki dönem Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

'Örgüt üyesi olmak' iddiasıyla Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Gökalp ile avukatları Ziynet Özçelik, Barış Yavuz, Kerem Altıparmak hazır bulundu.

18 kişinin izlemesine izin verildi

Duruşmayı, aralarında Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve konsey üyeleri, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri, önceki dönem TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) önceki Eş Sözcüsü ve Toplum ve Hekîm Dergisi Editörü Onur Hamzaoğlu, TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten ve KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Necdet İpekyüz olmak üzere 18 kişinin izlemesine izin verildi.

Çok sayıda ilden STK temsilcileri duruşmayı takip etti

Gökalp’a destek amaçlı gelen Diyarbakır, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Van, Antep, Mardin, Batman, Şırnak, Urfa ve Mersin Tabip Odası başkanları, Diyarbakır'da bulunan sivil toplum örgütleri temsilcileri ise duruşmanın bulunduğu koridorda bekledi.

Duruşmaya HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel alınmazken, duruşma salonu önünde ve koridorda önlen alındı. Mahkeme heyeti, duruşma salonundaki yoğunluk nedeniyle gazetecilerden sadece bazılarını içeri aldı.

İddianame özetinin okunması ardından savunmalara geçildi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Gökalp’in tahliyesine karar verdi.

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