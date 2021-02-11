Pentagon’da kurulan Çin Görev Gücü, sıcak savaşın ayak sesleri mi?

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde sadece Çin'e odaklanacak "Çin Görev Gücü" adlı bir birimin kurulduğunu açıklaması, iki ülke arasındaki güç mücadelesinin sıcak savaşa taşınmasının ilk adımı mı? Uzmanlar, Sputnik için değerlendirdi.

Biden’ın ifadelerine göre bu birim, Pentagon'a, Çin ile ilgili tavsiyeler sunacak. Açıklamasında askeri güç kullanmaya son çare olarak baktığını da ifade eden Biden, ülke liderleri ile yakın çalışacağına dair de mesaj verdi.

Peki, Pentagon’da kurulan ‘Çin Görev Gücü’ nasıl okunmalı? Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ümit Alperen, “Çin Görev Gücü’nün ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde değil de Pentagon’da kurulmasından, ABD’nin Çin’i artık somut bir güvenlik tehdidi olarak algılaması ve her türlü ihtimale açık olduğu mesajını çıkarabiliriz” yorumunda bulundu.

‘Kontrolsüz, istemsiz bir şekilde ateşleme olabilir’

Pekin yönetiminin, ABD ile bir savaşın, hem Çin hem ABD hem de bütün dünya için ciddi bir yıkım olacağının farkında olduğunu ifade eden Alperen, şunları da ekledi:

“ABD ve Çin arasında sıcak çatışma ihtimali her geçen gün daha fazla artıyor. Çin’in Tayvan, Güney Çin Denizi konularındaki tavizsiz tutumu, ABD’nin Çin’den algıladığı küresel boyuttaki tehdit ve bunu sınırlama arzusu çatışma ihtimalini arttırıyor. Bilindiği üzere Taipei yönetimi son zamanlarda sıklıkla Çin savaş uçaklarının hava sınırı ihlali yaptığı bildirimi yapıyor. Bu çatışmanın boyutu da daha çok Güney Çin Denizi’nde ya da Tayvan civarında bir karşı karşıya gelme ve ‘kontrolsüz’, ‘istemsiz’ bir şekilde ateşleme olabilir.”

‘Biden yönetimi Çin ile çıkabilecek olası bir çatışmadan çekiniyor’

Dumlupınar Üniversitesi’nden Dr. Barış Adıbelli de kasıtlı savaş ihtimalini çok düşük görüyor. Ancak istenmeden ortaya çıkabilecek çatışma ihtimalinin ise oldukça yüksek olduğunu belirten Adıbelli de Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı’ndaki “tehlike”ye dikkat çekiyor:

“Örneğin, her iki ülkenin donanması zaman zaman Güney Çin Denizi’nde ve Tayvan Boğazı’nda karşı karşıya geliyor; hatta zaman zaman da çatışmanın eşiğinden bile dönüldüğü oluyor. İki ülke arasında bir kaza nedeniyle bile çatışma çıkma ihtimali oldukça yüksek. Bu nedenle Pentagon’da, Çin Görev Gücü kuruldu. Bu görev gücü özellikle ABD’de her kurumdan farklı bir Çin politikası yerine ortak bir Çin politikasının tek bir elden belirlenmesi ve yönetilmesi için çalışacak. Çünkü Çin ile yaşanabilecek olası bir çatışmanın boyutunu ve nereye genişleyeceğini kestirmek güç. Sonuç olarak, görev gücünün kurulmasıyla Çin politikasına bir yöntem kazandırılmış oldu. Biden yönetimi, Çin ile çıkabilecek olası bir çatışmadan çekiniyor.”

‘Muhtemelen Rusya için de bir görev gücü oluşturulacaktır’

Dr. Adıbelli, Rusya için de benzer bir çalışmanın olabileceğini ifade etti:

“Diğer bir neden de Biden yönetiminin önceliğinin Çin değil Rusya olduğu gerçeğidir. ABD ve hatta NATO’nun önceliğinin büyük bir askeri güç olan Rusya olduğu belirtiliyor. 2020 yılının sonlarında yayınlanan NATO 2030 raporunda da önceliğin Rusya olduğu Çin’in ikincil bir öncelik olduğu açıkça vurgulanıyor ve yine bu raporda Rusya ve Çin’in takip edilmesi için NATO içinde özel birimlerin kurulması dile getiriliyor. Bunun yanında müttefiklerin de Çin ve Rusya ile ilişkilerinin takip edilmesi isteniyor. Muhtemelen Rusya için de bir görev gücü oluşturulacaktır; ancak Kuzey Kore için böyle bir yapıya gerek olacağını zannetmiyorum.”

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