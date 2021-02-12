'Libya'nın yeni hükümeti, yurt içinde ve dışında şüpheler uyandırıyor'

Libya'da geçici yönetimin seçilmesini değerlendiren Rus uzman Lukyanov, yeni hükümetin tamamen teknik nitelik taşımasına rağmen bir dizi siyasi sorunu çözüme kavuşturması gerektiğinden bu sürecin hiç de kolay olmayacağını söyledi.

Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF), 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesini belirledi.

Geçiş hükümetinin başına Abdulhamid Dibeybe getirildi. Yeni hükümet, ülkenin doğusunda üslenen Temsilciler Meclisi tarafından onay aldıktan sonra görevine başlayabilecek.

Rusya'nın 'Yüksek Ekonomi Okulu' Ulusal Araştırma Üniversitesi kıdemli öğretim görevlisi, Orta Doğu uzmanı Grigoriy Lukyanov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Libya'da kurulan geçiş hükümetin teknik bir nitelik taşıdığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu teknik hükümetin temel görevi, seçimlerin organizasyonu ve hayata geçirilmesi yönündeki hazırlıklarla ilgili bir dizi teknik sorunu çözmek. Bu nedenle bir yandan görev listesi oldukça kısa. Yeni hükümetten ülkenin tüm sorunlarını en kısa zamanda çözmesi beklenmiyor. Diğer yandan da bugün teknik olarak adlandırdığımız sorunlar son derece karmaşık. Çünkü hayata geçirilmesi doğrudan hükümetin, ülkenin doğusunda, batısında ve güneyindeki anahtar siyasi aktörlerin güvenini kazanma imkanıyla ilgili. Hükümetin ayrıca Libya halkının yanı sıra, komşu ülkeler ve bölgesel güçler gibi bu ihtilafta yer alan dış aktörlerin de güvenini kazanması gerekiyor."

Yeni hükümetin, 'ikinci kademe bile değil, büyük oranda üçüncü kademe politikacılardan' oluştuğuna dikkat çeken Lukyanov, bu hükümetin tamamen gayri meşru olması nedeniyle şüphe uyandırdığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda yeni hükümetin, büyük ölçüde Amerikan diplomasisinin girişimiyle başlatılan politik diyalog forumunun faaliyetin kapsamında kurulduğu gerçeği dikkate alındığında, faaliyetiyle ilgili büyük sorun devam ediyor. Söz konusu olan onun tam meşruiyete sahip olup olmadığı. Çünkü bu anlamda, 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde imzalan anlaşmanın hayata geçirilmesi sonucu 2016'da kurulan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile kıyaslandığında, yeni hükümet geniş sosyal çevreler ve kitleler ile çok daha az bağlantılı. Bu yüzden yeni hükümet hem Libya'nın içinde hem de dışında belli şüpheler uyandırıyor."

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