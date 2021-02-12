‘Türkiye, ABD’ye istediği tavizleri vermedikçe ellerinden gelen problemi çıkaracaklar’

ABD’de Demokrat Başkan Joe Biden’ın göreve başladığı günden bugüne, Türk-Amerikan ilişkileri karşılıklı ‘sert’ açıklamalar ile ilerliyor. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’ya göre, bu daha da artacak çünkü ‘gerginlik dolu sürece doğru gidiyoruz.’

Amerika’daki yeni yönetim ile henüz bakan seviyesinde bir görüşme gerçekleşmiş değil. Prof. Dr. Bağcı, bu durumu, “Buradaki bakışın aksine ABD’nin önceliği Türkiye değil Çin, Avrupa Birliği, NATO, Rusya. Önemliyiz ama öncelikli değiliz” diye yorumluyor ve Türkiye’ye sıranın, önümüzdeki günlerde geleceğini söylüyor.

‘Türkiye, dış politikada Beşiktaş vapuru gibi’

İlişkilerin ‘kötüleşmesinde’ ön plana çıkan S-400 konusunda ABD’nin geri adım atmayacağını düşünen Bağcı, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin Rusya ile daha da yakınlaşacağını ifade ediyor. 16-17 Şubat’ta Soçi’de gerçekleştirilecek Astana görüşmelerinde bu konuların da ele alınacağını öne süren Bağcı, şunları ekliyor:

“Rusya, Türkiye’nin en sıkı ilişkide olduğu ülkelerden biri. S-400’ler konusunda Türkiye ikinci paketi de almayı istiyor. Ancak hem ABD tarafına hem de Rus tarafına mavi boncuk veriyor. Türkiye, dış politikada Beşiktaş vapuru gibi bir sağa yalpalıyor, bir sola yalpalıyor. Ama tam dengede gitmiyor.”

‘İki eşit olmayan ülke arasındaki ilişkiden söz ediyoruz’

Türkiye’nin S-400 konusunda atacağı ‘geri adımla’ ABD ile ilişkileri düzeltemeyeceğini belirten Prof. Dr. Bağcı, şu değerlendirmelerde bulunuyor:

“YPG ile S-400, koyun-keçi anlaşması değil. Biri inek, biri keçi. ABD’liler Suriye’de olacaklar, YPG’yi destekleyecekler. Onlar için namus meselesi haline geldi. S-400 daha çok NATO ilişkileri içinde bir sorun olarak görünüyor. Sorun olarak da kalmayı sürdürecek. Türkiye, S-400’lerden vazgeçse de geçmese de ABD’lilerle gerginlik devam edecek. İki eşit olmayan ülke arasındaki ilişkiden söz ediyoruz. ABD’liler güçlü pozisyondan konuşuyorlar. İstedikleri tavizleri Türkiye vermedikçe ellerinden gelen problemi çıkaracaklar. Gerginlik dolu sürece doğru gidiyoruz.”

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