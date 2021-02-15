Kayıt
18:24 15 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İstanbul, inşaat, konut

    'Faizsiz finansman modeli yasal değil’

    © AP Photo / Murad Sezer
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103295/35/1032953511_0:180:3500:2148_1200x675_80_0_0_4da914c314ae6bd7d257a5c9dbaf0e53.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202102151043816321-faizsiz-finansman-modeli-yasal-degil/

    Son yıllarda bankaların kaynakları ve kredi faizleri üzerinde bir baskı oluşması, uzun vadeli konut kredi faizlerinin yükselmesini de beraberinde getirdi. Tüketicilerin bu nedenle “Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi” şirketlerine yönelmesi ise kendileri için risk oluşturmaya başladı.

    AK Parti, sayıları son dönemde hızla artan bu şirketlerin denetim altına alınmasına ilişkin 23 maddeden oluşan bir kanun teklifi hazırladı ve TBMM Başkanlığı’na sundu.

    Sputnik’in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, tasarrufa dayalı faizsiz finans sisteminin 1991 yılından beri Türkiye’de mevcut olduğunu anımsattı.

    Ancak Yazıcı, gerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), gerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve gerekse Merkez Bankası gibi düzenleyici ve denetleyici kurumların uzun süreden bu yana bu alanda denetleme yapmamasının bir boşluk ortaya çıkardığını söyledi.

    Yazıcı, bu nedenle de özellikle 2-3 yıldır bu tarz şirketlerin sayısında artış olduğunu aktardı.

    ‘Altyapısı tamamen boş olan, yasal olmayan bir yapıdan bahsediyoruz’

    Prof. Dr. Yazıcı, bu tip kuruluşların temelde dini hassasiyetleri dolayısıyla faize karşı olan insanlar için alternatif bir finansman çeşidi olduğunu söyledi. Alt gelir gruplarının da bankalar yerine bu kuruma yönelmesiyle yaygınlığının arttığını belirten Yazıcı, “Bu tür şirketler vatandaşlar için kredilendirme konusunda daha kolay gelmeye başladı. Fakat sistem zaman içerisinde sermaye yeterliliğinin yeterli olmayışı ve denetlenmemeden dolayı çok düşük sermaye ile bu işi yapan şirketlerin türemesine neden oldu” dedi.

    Bu tip işletmelerin insanlarda, banka algısı yarattığını kaydeden Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “BDDK ve kanun hükmünde yazılmış bankacılık kanununda da hiçbir kurumun bankalar dışında para toplama yetkisi olmadığı ve bu yetkinin sadece bankalara verildiği belirtiliyor. Kanuna göre, işletmeler bile dışardaki görüntüsü ile bankaya benzeyemez. Ve bundan dolayı altyapısı tamamen boş olan, yasal olmayan bir yapıdan bahsediyoruz.”

    ‘Kanun ile bu açıklar düzenlenecek’

    Yazıcı, toplanan paranın nasıl kullanılacağı ve geri ödenmemesi durumunda ise doğacak risklerin belirsiz olduğuna dikkat çekti. Yazıcı ayrıca paranın güvencesini kimin sağlayacağı ve devletin güvencesinin nerede başladığının belirsiz olduğunu özellikle vurguladı.

    Müşterilerin sistemden çıkmak istediklerinde çıkamadıklarını kaydeden Prof. Dr. Yazıcı, meselenin Meclis’te gündeme gelecek olmasını oldukça olumlu karşıladığını söyledi.

    Yazıcı, “Toplanan bu paraların nerelerde işletildiği, şirket batarsa zararın kim tarafından ödeneceği gibi birçok konuda açık var. Kanun ile bu açıkların düzenlenecek olması beni çok memnun etti” dedi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    İstanbul'da bazı sosyal konutların tahsis, kiralama ve satış yetkisinin İmamoğlu'na verilmesi teklifi reddedildi
    Teklif TBMM'de: 'Faizsiz konut ve taşıt'ta 100 milyon lira sermaye şartı
    Konut satışları Ocak ayında yüzde 38 azaldı
    Etiketler:
    Mehmet Yazıcı, TBMM, Kanun teklifi, tüketici, Faiz, Kredi, Banka
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Definecilerin kazdıkları yerden iple inildiğinde yaklaşık 30 metre derinliğinde bulunan Kızılhisar Mağarası'na ulaşıldığı belirlendi.
    Denizli'de yer altında 'Pamukkale' bulundu
    Karikatür
    Japonya'da yalnızlık ve izolasyon sorunlarıyla ilgilenecek bir bakan atandı
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet