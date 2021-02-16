Kayıt
17:30 16 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS) Madrid'de La Moncloa Sarayı'nda

    ‘Biden yönetiminde Muhammed Bin Selman’a karşı ciddi bir antipati var’

    © AFP 2021 / OSCAR DEL POZO
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 111
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103349/18/1033491828_0:313:4820:3024_1200x675_80_0_0_7f5eb772a35b2f6cd08d479cb71c7f3d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202102161043824033-biden-yonetiminde-muhammed-bin-selmana-karsi-ciddi-bir-antipati-var/

    ABD’nin Yemen’deki Husileri terör örgütü listesinden çıkarma kararı, bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Bu gelişmeyi, İran’a yönelik ‘olumlu bir adım’ olarak değerlendiren uzmanlar, Joe Biden yönetiminin Muhammed bin Selman’a karşı tavrına da dikkat çekiyor.

    Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana dâhil olmak üzere bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı ‘Yemen hükümetine’ askeri ve ekonomik destek veriyor.

    Biden’ın başkanlığındaki ABD’nin ilk icraatlarından biri de Yemen’deki Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkarmak oldu. ABD'nin politikasının, Yemen'e insani yardımları engellememesi için Husilere yönelik böyle bir adım attıklarını kaydeden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tarafların diyaloğa başlamasını beklediklerini belirtti.

    Bu adımın, ABD’nin Donald Trump döneminde çekildiği İran’la nükleer anlaşmaya yeniden dönmesinin gündemde olduğu döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

    ‘Husilerin terör örgütü listesinden çıkarılması Tahran’a jest’

    Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal’a göre Biden, İran politikasında, eski Başkan Barack Obama’nın kaldığı yerden devam edecek gibi görünüyor. Uysal, ‘İran destekli’ Husilerin terör örgütü listesinden çıkarılmasıyla da Tahran’a jest yapıldığını düşünüyor.

    İran’ın ise ABD’nin sınırlarını test etmek istediğini savunan Prof. Dr. Uysal, şunları söylüyor:

    “Önceki gece Erbil Havalimanı saldırısında ABD’yi hedef alan füze atışlarının da İran bağlantılı milisler tarafından yapılmış olması muhtemel. Bu durum, ABD'yi de hedef aldığı şeklinde görülebilir. Biden da kendi şartlarında İran’ı masaya oturtmak istiyor. İran ise ABD’nin şartlarını hemen yerine getiremez. Bu konuda ABD’yi anlaşma için zorlamak istiyor. Trump yaptırımlarından çok yıpranan İran, ambargodan direkt vazgeçilmesi gerektiğini söylüyor. ABD de bir şey almadan vermek istemiyor. Husilerin terör listesinden çıkarılması bu açıdan jest ama İran’ı çok rahatlatacak bir şey değil. İran daha fazlasını istiyor.”

    ‘ABD ağırlığını koyarsa çözüme yönelik gelişmeler de olabilir’

    ABD’de iktidardaki Demokratlarda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’a karşı “ciddi bir antipati” olduğunu savunan Uysal, İran’la yürütülen bu sürecin Riyad’a yönelik ciddi bir olumsuz mesaj taşıdığını ekliyor.

    Yemen’de yıllardır süregelen savaş, binlerce kişinin ölmesine veya sakat kalmasına yol açtı. Peki, ABD’nin bu adımı krizi çözer mi?

    ABD’nin genellikle krizleri çözmediğini sadece dondurduğunu ifade eden Uysal, “ABD ağırlığını koyarsa çözüme yönelik gelişmeler de olabilir” notunu düşüyor.

    Son dönemde hem İran hem de Suudi Arabistan tarafının çözüme yönelik olarak istekli olduğunun altını çizen Uysal, anlaşma için ABD veya Rusya gibi güçlü bir devletin arabuluculuğuna ihtiyaç olduğunu da kaydediyor.

    ‘Arap koalisyonu içinde ciddi fikir ayrılıkları var’

    İran konusunda çalışmaları ile bilinen gazeteci Ramazan Bursa da Biden yönetiminin Yemen’de “ucu açık ve sonucu olmayacak bir savaşı bitirmek” için masa kurmak istediğini belirtiyor. Masanın diğer ucunda da Husiler olacağı için ABD’nin, grubu terör örgütü listesinden çıkardığını savunuyor.

    Arap koalisyonu içinde ciddi fikir ayrılıkları olduğuna dikkat çeken Bursa, şöyle devam ediyor:

    “Suudi Arabistan, Yemen’de kendi kontrolünde bir hükümet kurmayı amaçlarken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen’i Kuzey ve Güney Yemen olarak ikiye bölmeyi amaçlıyor. Kuzey Yemen’de Suudi Arabistan kontrolünde bir hükümet kurulması, Aden merkezli Güney Yemen’de ise kendi kontrolünde bir hükümet kurulmasını öngörüyor. Son dönemde de iki ülkenin desteklediği gruplar arasında ciddi çatışmalar oldu.”

    ‘İsrail, Husilerin iktidarda olmasını istemez’

    Biden yönetiminin Muhammed Bin Selman’ı istemediği konusunda Prof. Dr. Uysal ile hemfikir olan Bursa, “Husiler’in terör listesinden çıkarılması İran’a yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir” diye ekliyor.

    Bu gelişmeler, ABD’nin Ortadoğu’daki en önemli müttefiki İsrail’in tavrının da merak edilmesine neden oluyor. Bursa, bu konuda, “İsrail, elbette Husilerin iktidarda olmasını istemez. Dolayısıyla ABD, İsrail’e önümüzdeki dönemde Husilerin yönetimde etkin olmayacağı yönünde bir garanti verirse İsrail bu politikaya ciddi bir şekilde karşı durmaz. Zira İsrail’in kendi içinde de ciddi politik sıkıntılar var” yorumunda bulunuyor.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Netanyahu: Biden ile İran ve Filistin konularında farklı düşünüyoruz
    İran, ABD yaptırımlarına karşı Japonya ve AB'nin arabuluculuğunu ümit ediyor
    İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Suudi Arabistan ile anlaşan Katar'a tebrik
    Etiketler:
    Birleşik Arap Emirlikleri, BAE, Suudi Arabistan, Muhammed bin Selman, Barack Obama, Joe Biden, İran, Husiler, Sana, Yemen, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İstanbul’da şehrin kalabalığından kaçmak isteyen vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alan Belgrad Ormanı'nın beyaza bürünmüş hali kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı.
    Karlar altındaki Belgrad Ormanı'nda kartpostallık görüntüler
    Karikatür
    ABD, Astana görüşmelerine katılmayı reddetti
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet