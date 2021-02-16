Kuzey Kıbrıslı eski bakan Dayıoğlu: Ersin Tatar’ın dile getirdiği konular yeni değildir

Bu tür açıklamaların, önümüzdeki ayda gerçekleşmesi planlanan Kıbrıs görüşmelerinden önce yapılmış olması, müzakereleri etkilemez mi?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Kuzey Kıbrıs'ın eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sami Dayıoğlu, bu tür açıklamaların her iki taraftan da geldiğini, ancak iç kitlelere hitap ettikleri için BM nezdinde yapılacak önümüzdeki görüşmeleri etkilemeyeceğini söyledi:

“Bu gibi açıklamalar karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hiç kuşkusuz, görüşme arefesinde her iki tarafın da yapmış olduğu bu tür açıklamalar yanlış hareketlerdir. Ama bu açıklamalar, BM nezdinde yapılacak önümüzdeki görüşmeleri etkilemeyecekler. Çünkü her iki taraf da kendi iç tribünlerine oynamaya çalışarak muhatapları iç kitlesidir. Bu nedenle net bir şekilde söyleyebilirim, bu gibi açıklamalar görüşmeleri etkilemeyecek.”

Öte yandan, Dayıoğlu’nun sözlerine göre, Ersin Tatar’ın bahsettiği konular yeni meseleler değildir:

“Ersin Tatar tarafından söylenen garantörlük konusu zaten daha önce Akıncı döneminde Türkiye’nin masaya koyduğu bir meseledir. Siyasi eşitlik konusu da Kıbrıslı Türklerin talep ettiği bir şeydir. İkiye ayrılmış ada çözümü de hakeza gündeme girmiş yeni bir şey değildir. Bu Annan Planı’nda da vardı. Ama taraflar Annan Planı’ndaki ibareleri kendilerine göre yorumlamışlar. Dolayısıyla Ersin Tatar’ın dile getirdiği konular, yeni şeyler değildir.”

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