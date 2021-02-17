Eski Başkan Donald Trump döneminde ‘son derece sıcak’ olan ABD-İsrail ilişkilerinin yeni Başkan Joe Biden döneminde ‘eskisi gibi olamayacağı’ belirtiliyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun açıklamaları da bu yorumları destekliyor.

Netanyahu, önceki gün verdiği bir röportajda, Biden ile birçok konuda hemfikir ancak İran ve Filistin hakkında farklı görüşlere sahip olduklarını söyledi.

ABD Başkanı’nın göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen kendisini aramadığının hatırlatılması üzerine Netanyahu, "Arayacak. Yaklaşık 40 yıldır güçlü bir dostane ilişkimiz var. Birbirimizi tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

‘Netanyahu’yu kendilerine çok uyumlu görmüyorlar’

Şalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Biden’ın Netanyahu’yu henüz aramaması İsrail’de hayal kırıklığına neden oldu. Netanyahu hemen arayacağını düşünüyordu ama halen aranmadı” dedi.

Biden yönetimi ve Netanyahu hükümeti arasındaki ‘uyumsuzluklar’ ise birçok noktaya dayanıyor. Gazeteci Molinas en büyük uyumsuzluk noktalarının İran konusu olduğunu söyledi. Molinas, Biden’ın İran’la nükleer anlaşmaya dönmek istediğini ancak İsrail’in bu konuya karşı çıktığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ‘Golan Tepeleri’ konusunda İsrail’le aynı noktada olmayan açıklamalarını hatırlatan Molinas, “Trump zamanında Golan Tepeleri’nin ilhak edilme kararını ABD teyit etmişti. Bu, İsrail için büyük bir zaferdi. Fakat Biden bu konuda Trump gibi düşünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Molinas, Amerikan Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması konusunda Biden’ın bir geri dönüşünün beklenmediğini de kaydetti.

‘İsrail’de iki devletli çözüme karşı çıkan çok ciddi bir kesim var’

Yerleşimciler konusunda da bir anlaşmazlık olmasının da ihtimal dahilinde olduğunu ifade eden Molinas, “Yüzyılın Anlaşması’nı Trump bile durdurmak zorunda kaldı. Çünkü gerçekçi değildi. Batı Şeria’nın 3’te 1’i ilhak edilecekti. Biden döneminde bu projenin ilerlemesinin hiç mümkün olmadığını, Filistin-İsrail konusunda iki devletli çözüm için bastıracağını söyleyebiliriz” diye ekledi.

Peki, İsrail ve Filistin ihtilafında iki devletli çözüm mümkün mü? Molinas, “Tabii ki mümkün, yeter ki her iki taraf da barış konusunda mutlak bir karara varsınlar. O kararı vermek İsrail’de oy kaygıları nedeniyle çok da kolay olmuyor. Çünkü İsrail’de iki devletli çözüme karşı çıkan çok ciddi bir kesim var” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’de seçimler yaklaşıyor

İsrail aynı zamanda seçim sürecine girdi. Molinas bu süreci, “Netanyahu ne kadar güçlü hükümet kurarsa Biden’a karşı o kadar dik durabileceğini, onun isteklerine direnebileceğini ve kendi isteklerini empoze edebileceğini düşünüyor” diye yorumladı.

Molinas sözlerini, “Kesin bir gerçek varsa Biden-Netanyahu ilişkisi hiçbir zaman Trump-Netanyahu ilişkisi kadar sorunsuz gitmeyecek” diye sonlandırdı.

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