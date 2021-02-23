Mavi Vatan-2021 Tatbikatı neden önemli?

Türk Deniz Kuvvetleri, 25 Şubat-7 Mart tarihleri arasında 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopterin katılımıyla Mavi Vatan-2021 Tatbikatı’nı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Ege Denizi ve Akdeniz'de gerçekleştirilecek tatbikatın önemini ve mesajlarını Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Sputnik’e anlattı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, tatbikat ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı karargâh, birlik ve gemilerin harbe hazırlık durumlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

Yaycı, Mavi Vatan Tatbikatı’nın ilk kez 2019’da yapıldığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Türk Deniz Kuvvetleri her yıl, basitten gelişmişe doğru tatbikatlar yapar. Bu tatbikatlarla personelini, birliklerini, karargâhlarını eğitir. Mavi Vatan Tatbikatı da planlı eğitim zinciri halkasının bir parçası. Bir yıl önceden planlanan bu tatbikat, NATO’ya da deklere edildi.”

Mavi Vatan Tatbikatı’nın üç denizde birden yapılmış olmasına dikkat çeken Yaycı, “Daha önceden üç denizde birden yapılan bu kadar geniş katılımlı bir tatbikat yoktu. Bu bakımdan da Türk Deniz Kuvvetleri’nin harbe hazır olduğunun en önemli göstergesidir. Bu tatbikatta, diğer kuvvetlerle birlikte müşterek eğitimler yapılacak. Bu müşterek eğitimlerde Türk Deniz Kuvvetleri’nin diğer kuvvetlerle çalışabilirliği ortaya koyulacak. Bu açından da entegre bir harbe hazırlık eğitimi diyebiliriz” dedi.

Planlı tatbikat olduğu için özel anlam çıkarmanın doğru olmayacağını ifade eden Yaycı, “Ancak üç denizde birden tatbikat icra edebilecek kuvvet elbette dosta güven, düşmana korku salar” ifadelerini kullandı.

‘Çok önemli bir kuvvet çarpanı’

Öte yandan MSB, tatbikatla ilgili olarak “Ayrıca İnsansız Hava Araçlarının (İHA), deniz harekât alanında operatif ve taktik seviyede kullanımı sağlanacak ve gerçek harekât ortamının oluşturulması maksadıyla, yüksek süratli insansız araçların hedef olarak kullanılacağı suüstü ve hava savunma atışları icra edilecektir” bilgisini de paylaştı.

Yaycı, konu hakkındaki değerlendirmesinde, “Türk Deniz Kuvvetleri, insansız sistemleri etkinlikle kullanan bir kuvvet. Bu, çok önemli bir kuvvet çarpanıdır. Deniz Kuvvetleri’nin hem bu araçları kullanma yeteneğini hem de sistemleri entegre etme yeteneğini gösteriyor” dedi.

‘Türkiye, bölgesel sahiplik ilkesine son derece dikkat ediyor’

Yunanistan’ın tatbikatlarını Türkiye karşıtı propaganda ile yaptığını söyleyen Müstafi Tümamiral Yaycı, “Bizim Deniz Kuvvetlerimiz ayda neredeyse birkaç defa geçiş eğitimi veya tatbikat yapar. Ama bunları kamuoyunda, Yunanistan’a mesaj olarak gösterilmesi gibi bir alışkanlığımız yok. Yunanistan ise bunu sürekli olarak Türkiye’ye bir mesaj olarak gösterir” dedi ve şunları ekledi:

“Türkiye bölgesel sahiplik ilkesine son derece dikkat eden, bunu prensip edinen ve etkin kullanan bir devlet. Bütün Karadeniz kıyıdaşlarını birleştiren ve bunları bir deniz kuvvetleri çatısı altında toplayan kuvvet Türk Deniz Kuvvetleri’dir. Mesela Karadeniz Donanma İş Birliği Görev Grubu (Black Sea Naval Force) var. Diğer yandan Karadeniz Uyumu Harekâtı var. Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında, 2018’den beri çok ciddi girişimlerde bulunuldu. Biz, geliştirdiğimiz inisiyatiflerle çok daha vizyoneriz ve çok daha geniş coğrafyalarda hareket ediyoruz.”

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