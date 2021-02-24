Kayıt
18:27 24 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Irak-ABD askeri

    ‘ABD, NATO üzerinden Irak’ta kalıcılığını sürdürmek istiyor’

    © AP Photo
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 98
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104156/15/1041561534_0:29:1400:816_1200x675_80_0_0_00f4a660b953822ea3fd9835ee2abf0e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202102241043890829-abd-nato-uzerinden-irakta-kaliciligini-surdurmek-istiyor/

    ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve başlamasıyla Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgeye yönelik adımlar da hız kazandı. NATO, Irak’taki asker sayısını 4 bine çıkarma kararı aldı.

    NATO Savunma Bakanları Toplantısı’ndan çıkan sonuca göre, NATO’nun Irak’taki 500 askeri 4 bine çıkarılırken İttifak, Afganistan’daki varlığını da sürdürecek. Bunun yanı sıra son dönemde ABD’nin Irak üzerinden Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri sevkiyatları da medyaya yansıyor.

    Irak üzerine çalışmalar yapan Mehmet Alaca, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, NATO’nun Irak’taki kuvvetini artırmasını, “Joe Biden, bölgede kalıcı olacağını NATO aracılığıyla göstermiş oldu” ifadelerini kullandı. Alaca’nın konu ile ilgili değerlendirmesi ise şöyle:

    “Irak’taki, İran yanlısı gruplar ve Tahran yönetimi, Amerikan güçlerinin İran’daki varlığından çok rahatsızlık duyuyor ve düzenli olarak Amerikan üslerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyorlar. ABD, NATO üzerinden hem Irak’taki askeri varlığına yönelik tepkileri sakinleştirmek hem de NATO üzerinden Irak’ta kalıcılığını sürdürmek istiyor. Ayrıca ABD bu kararla birlikte, İran’ın kendi güçlerine yönelik saldırılarının sorumluluğunu Avrupa ülkeleri ve NATO üyesi ülkeler ile birlikte paylaşmış görünüyor.”

    ‘IŞİD, ideolojik olarak bitmedi’

    NATO’nun Irak’ta askeri varlığını artırmasını, “Türkiye açısından avantajlar sunuyor” diye değerlendiren Alaca, “Türkiye, Irak’taki askeri varlığını son zamanlarda NATO üzerinden tahkim etmeye başladı. Böylece hem bölgesel bir güç olarak hem de Irak’ın sınırdaşı olarak Türkiye’nin NATO içinde etkinliği de artacak” dedi.

    Peki, ABD ve NATO’nun Irak’taki varlığını güçlendirmesinin temeli neye dayanacak? IŞİD gibi terör örgütlerinin yeniden güçleneceği bir dönem mi geliyor? Alaca’nın bu konudaki görüşleri şöyle:

    “IŞİD, ideolojik olarak bitmediği için bu tehdit her zaman var. İran yanlısı güçlerle ABD, NATO ve Irak merkezi yönetiminin ilişkileri bağlamında gelişecek istikrarsızlık hali, IŞİD gibi kontrolsüz yapıların her zaman elini güçlendirecektir. Özellikle son bir yılda uluslararası medyada, ABD merkezli düşünce kuruluşlarının ‘IŞİD yeniden diriliyor’ bağlamındaki tartışmaları düşündüğümüzde, bu kararın çok da tesadüf olmadığı anlaşılıyor. Biden’ın Tahran yönetimiyle ilişkilerinin geleceği bu endişeleri ya artıracak ya da bir şekilde kontrol altına alacak.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Irak Başbakanı Kazımi: ABD askerlerinin yarısı önümüzdeki günlerde ülkeden çekilecek
    Irak ve Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısından fazla: Biden'ın yemin töreninde 15 bin Ulusal Muhafız görev alacak
    NATO Rusya’yı Kırım’da askeri gücünü artırmakla suçladı
    Ukrayna ordusu, NATO askeri rütbelerini kullanmaya başlıyor
    Irak’ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne roket saldırısı: 3 yaralı
    Etiketler:
    Washington, Tahran, İran, Afganistan, IŞİD, NATO Savunma Bakanları Toplantısı, mehmet alaca, ABD askeri, NATO, Irak, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Mars'ta mikrobiyolojik yaşam izleri arayan Perseverance, topladığı kaya örneklerini küçük tüplere doldurup krater zeminine bırakacak. Bunlar daha sonra başka bir görevde indirilecek araçla toplanarak Dünya'ya getirilecek
    NASA'nın Perseverance keşif aracının Mars'ta çektiği görüntüler
    Resim
    23 Şubat'ta Rusya'da Anavatan Savunucuları Günü kutlanıyor
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet