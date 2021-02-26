'Ermenistan'daki durum, Dağlık Karabağ'a ilişkin Moskova anlaşmalarının uygulanmasını etkilemez'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, istifasını talep eden bildiriyi 'askeri darbe girişimi' olarak değerlendirdi ve Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldı.

Ermenistan'daki durum ne yönde gelişecek? Erivan ile Bakü arasında Moskova'da varılan Dağlık Karabağ'a ilişkin anlaşmaların akıbeti ne olacak?

Erivan'daki durumun belirsizliği ve devam eden gerginliği Sputnik'e değerlendiren Rusya Stratejik Kültür Vakfı ve Güney Kafkasya uzmanı Andrey Areşev, şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan'daki durum oldukça karmaşık. Ülkenin silahlı kuvvetlerinin ana karargahı başbakana karşı çıktı. Ancak, tüm güç yapıları ordunun yanında yer almıyor. Ermeni toplumu da bölünmüş durumda. Paşinyan'ın 'destekçileri' ve 'karşıtları' miting alanlarında. Ermenistan'ın başkentindeki gösteriler şu ana kadar barışcıl, ancak gerilimin düştüğünden bahsetmek için henüz çok erken. Böylesine karmaşık bir durumda, ülkedeki gerçek güç dengesi hakkında hüküm vermek oldukça zor."

Areşev, Ermenistan ve Azerbaycan arasında Moskova’da varılan anlaşmalara uyulmaması olasılığını dışlayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ermenistan'daki mevcut duruma rağmen, iktidara kim gelirse gelsin, Erivan ile Bakü arasında Moskova'nın arabuluculuğuyla varılan anlaşmaların her halükarda uygulanacağını düşünüyorum. Bu, Dağlık Karabağ'a ilişkin Moskova anlaşmalarının tüm yönleri için geçerlidir."

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