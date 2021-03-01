Kafe-bar işletmecileri ve çalışanları hükümete seslerini duyurmak için bir kez daha eylem yaptı

Kovid-19 nedeniyle kısıtlamalardan en çok etkilenen kafe-bar işletmecileri, ekonomik sorunlarına çözüm için eylemlerine devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce işletmelerinin önünde alkış tutarak sorunlarına dikkat çekmeye çalışan Kafe-Bar-Restoran Çalışanları ve İşletmecileri Dayanışma Platformu (KABARE), bugün yeni bir eyleme imza attı.

Onlarca esnaf, Kuğulu Park ve Kızılay’da saat 16.00’da eşzamanlı olarak hükümetten taleplerini içeren kağıtları uçan balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı.

Onlarca esnaf, Kuğulu Park ve Kızılay’da saat 16.00’da eşzamanlı olarak hükümetten taleplerini içeren kağıtları dilek balonlarına yapıştırarak gökyüzüne bıraktı. @sputnik_TR pic.twitter.com/6S08Mrg7X3 — Serkan Demirtaş (@s_dmrtss) March 1, 2021

Kabare yöneticileri yaptıkları açıklamada, “Bu kadar çok sıkıntının içinde iken ‘müjde’ olarak verilmiş uzaya çıkma projesinden nasibini alamamış esnaf olarak, taleplerimizi artık uzaya gönderiyoruz. Hazır herkesin ilgisi oradayken belki de dertlerimizi oradan görebilirler” dedi.

Salgın sonrası kısıtlamadan dolayı kafe ve barların aylardır kapalı olduğunu belirten Kabare yöneticileri, “Elimizde avucumuzda ne varsa sattık. İşletmeciler ve çalışanlar olarak borç içindeyiz. Geleceksiziz ve güvencesiziz” ifadelerini kullandı.

Vergi borçları ve salgın sebebiyle çektikleri kredi ve kira borçları yüzünden icralık olduklarını savunan Kabare yöneticileri, “Mekanlar tekrar açıldığında en az yüzde 25’imiz asla kepenk açamayacak. Diğer yüzde 25 de açıldıktan sonra batacak. Her yerde kiralık, satılık, devirlik ilanları görülmekte; batıyoruz, tükendik artık yeter diyoruz” diye konuştu.

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