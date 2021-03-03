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    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) etkinliği

    EYT’liler konfederasyonlaşmaya doğru gidiyor

    DHA
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202103031043938734-eytliler-konfederasyonlasmaya-dogru-gidiyor/

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), Türkiye genelinde 23 dernekle mücadelelerine aralıksız devam ediyor. Bir süre önce Marmara EYT Federasyonu’nu kuran EYT’liler, şimdi de Anadolu ve Ege EYT Federasyonu için kolları sıvadılar. Bir sonraki aşama ise konfederasyonlaşmak.

    Kovid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle yaklaşık bir yıldır alanlardan uzak olan EYT’liler, bu süreçte de boş durmadılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunmak üzere Türkiye genelinde imza kampanyası başlattılar.

    Sputnik’e açıklamalarda bulunan Ankara Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Ersin Kotan,Şu ana için 10 milyon imzaya ulaştık. Hedefimiz ise 15 milyon imza” dedi.

    '5-6 kişiden üç federasyona ulaştık'

    Dernekleri vasıtasıyla iki yılı aşkın bir süredir mücadele ettiklerini ama henüz bu mücadelenin sonuç vermediğini aktaran Kotan, “Biz yola 5-6 kişi olarak çıkmışken 3 yıl içerisinde çok büyüdük. Öncelikle yakın bir zamanda Ankara’da Anadolu EYT Federasyonu'nu kuracağız. Ege EYT Federasyonu ise kurulma aşamasında. Böylelikle Türkiye genelinde üç federasyonumuz olacak. Sonraki aşamada da hedefimiz konfederasyon olmak” diye konuştu.

    Kotan, Ankara ve Ege’de federasyon kuruluşu için geçen yıl karar aldıklarını ancak salgın nedeniyle genel kurul benzeri faaliyetler ertelendiğinden bu kararlarını hayata geçiremediklerini aktardı. Kotan, neden federasyonlaşma gereği duyduklarını ise şöyle açıkladı:

    “Daha hızlı daha etkin bir yönetime kavuşacağız. İsteklerimizi ve taleplerimizi yetkili makamlara ve kurumlara daha rahat iletebileceğiz. Sesimiz daha yüksek çıkacak. Yeni projeler üreterek hem EYT’lilere hem de bundan sonraki kuşağa kazanımlar sağlayacağız. Sosyal yaşantılarına, kültürel faaliyetlerine destek olacağız.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

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    Etiketler:
    Konfederasyon, federasyon, EYT, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD), Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği, Emeklilikte Yaşa Takılanlar
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