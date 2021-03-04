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    Sur'a yapılan villalar, Diyarbakır

    Sur evlerinde çalışan işçiler 9 aydır ücretlerini alamıyor: 'Ödemelerimiz yapılana kadar bir taş bile oynatmayacağız'

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan Sur’un Alipaşa Mahallesi’nde yapılan ve emlak ofislerinde 2 milyona kadar satılan villalarda çalışan işçiler 9 aydır maaşlarını alamadığını söyledi. İşi durduran işçiler “Devlete, Cumhurbaşkanı'na, TOKİ’ye güvendik ama paramızı alamıyoruz” dedi.

    Diyarbakır’ın Sur İlçesinin Alipaşa Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan evlerinde yerine yapılan villaların yapımı kısmen durdu. Villaların yapımında çalışan 15’i taşeron olmak üzere 70’e yakın işçinin 9 aydır maaşlarını alamadıkları ortaya çıktı.

    Emlak sitelerinde 600 bin ila 2 milyon lira arasında fiyat biçilen villalarda çalışan birçok işçi işi durdurunca evlerin yapımı da kısmen durdu. İşçiler, aylardır ilgili kurumlarla görüştüklerini ancak sonuç alamadıklarını söylüyor. 

    TOKİ ile anlaşmalı yüklenici firmanın ücretlerini vermediğini söyleyen işçiler “TOKİ’ye güvendik ama paramızı alamıyoruz” diyor.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    TOKİ ile anlaşmalı yüklenici firmanın ücretlerini vermediğini söyleyen işçiler “TOKİ’ye güvendik ama paramızı alamıyoruz” diyor.

    ‘Yetkililere ulaşamıyoruz, ulaştığımız zaman da her zaman bizi erteliyorlar’

    Sputnik’e konuşan işçilerden Mesut Çiçek, çalışanlar olarak 2020 yılının 6. ayından bu yana ücretlerini alamadıklarını söylüyor.

    Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, 'acele kamulaştırma' kararıyla 30 ila 100 bin TL arasında bir değerle alınan evlerin yerine yapılan villalar, emlak sitelerinde 600 bin ila 2 milyon TL arasında bir fiyatla satışa çıkarıldı.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Sur'da 30 ila 100 bin liraya alınan evlerin yerine yapılan villalar satışta: Fiyatlar 2 milyona kadar çıkıyor
    Mağdur olduklarını ifade eden Çiçek, İşçiler ve taşeronlar olarak hepimiz zordayız. Evini satıp işçilerin parasını veren taşeron arkadaşlar var. Karşılıksız çeklerin borçlarını evlerini satarak ödeyen arkadaşlarımız var. Elektriğini, su borcunu, kirasını ödeyemeyenler var. Başkalarına ev yapmaya geldik ama kendimizi evsiz bıraktık. Devlete, Cumhurbaşkanı'na, TOKİ’ye güvendik ama paramızı alamıyoruz. Son 10 gündür muhatap bulamıyoruz. Yetkililere ulaşamıyoruz, ulaştığımız zaman da her zaman bizi erteliyorlar. Bizi arayıp zaman isteselerdi verirdik birkaç ay daha ama telefonlarımıza bile cevap vermiyorlar. Alacaklılar bizi arıyorlar diye telefonlarımızı kapatmak zorunda kalıyoruz” dedi.

    15’i taşeron 70 civarında işçinin toplamda 30 milyon alacakları olduğunu söyleyen Çiçek, “Ödeme yapmadıkları için çalışmaları durdurduk. Ödemelerimiz yapılana kadar bir taş bile oynatmayacağız. Ne yapacağımızı bilmeden bize ödeme yapmalarını bekliyoruz. Paramızı alamadığımız için yaptığımız evleri geri sökmeyi bile düşündük” şeklinde konuştu.
    ‘TOKİ olduğu için güvendik ama paramızı alamadık’

    Ücretini alamayan işçilerden Diyar Doğanay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştüklerini ama sonuç alamadıklarını söylüyor. Doğanay şunları söyledi:

    “Vali Münir Karaloğlu ve Bakan geldiği zaman onlara söyledik. Sorunumuzu çözeceklerini söylediler ama hiçbir çalışma yapmadılar. Bakkala, manava, kasaba, malzemeciye kısacası her yere ödeyemediğimiz borçlarımız var. Bize karşılıksız çekler veriyorlar. Çok fazla zararımız var böyle olduğunu bilseydik bu işe girmezdik. Sadece TOKİ olduğu için güvendik ama paramızı alamadık. Çeklerin ödemesini evini satıp yapan arkadaşlar var. Eğer para verilmezse hepimiz evlerimizi satacağız.”

    ‘Paramızı almazsak yaptığımız gibi yıkacağız’

    Yüzlerce işçinin mağdur olduğunu söyleyen işçilerden Selim Karatay da “20’ye yakın taşeron, yüzlerce işçi burada mağdur olduk. Varımızı yoğumuzu bu işe yatırdık ama buradan paramızı alamıyoruz. Bizlere karşılıksız çekler verdiler ama bizi susturmak için düşük meblağlarda ödeme yaptılar ve rica ederek çekleri geri çekmemizi istediler. Sözlerine güvenip çekleri geri çektik ama bu kez onlara ulaşamıyoruz. Avukata sorduğumuz zaman çeklerin sadece kâğıt parçası olduğunu söylediler. Bizlere para vermedikleri gibi işe gelen işçilere de yemek verilmiyor. İşçiler aç karnına kendi imkanları ile karınlarını doyuruyor. Muhatap bulamazsak buraları yıkacağız. Buradaki evler bu gidişle hiç bitmeyecek. Çağrımıza dönüş yapmazlarsa evlerin hepsini yıkacağız. Biz yaptık, bizim paramız ve paramızı almazsak yaptığımız gibi yıkacağız. 1 buçuk milyon paramı buraya yatırdım. İsterlerse gelsinler beni öldürsünler. 30 milyonu bulan paramız var ama her zaman bizi erteliyorlar. Şirket yetkililerine mesaj atınca mesajlarımıza bile dönüş yapmıyorlar” şeklinde konuştu.

    Farklı taşeron firmalarda çalışan ve ücretlerinde sıkıntı yaşamadığı belirtilen bazı evlerde ise işçilerin çalışması sürüyor.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    inşaat, işçi, Maaş, Sur, Kentsel dönüşüm, TOKİ
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