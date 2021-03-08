Kadınlar: ‘Korkmadan sokakta yürümek istiyoruz’

Ne kadınlara karşı şiddet duruyor ne de akan kan engellenebiliyor. 2021 yılına girileli 67 gün oldu ve bu 67 günde 68 kadın yaşamını yitirdi. Bir 8 Mart’ta kadınlar yine alanlarda, şiddete ve kadın cinayetlerine 'dur' demek için haykırdı.

Sputnik de 8 Mart’ta sokaklarda kadınların sesine kulak verdi.

Son verilere göre Türkiye’de 67 günde 68 kadın yaşamını yitirdi. Kadınların sesine kulak verdik. @sputnik_TR pic.twitter.com/rE6DIdFX1h — Serkan Demirtaş (@s_dmrtss) March 8, 2021

Kadınların ortak talebi ise evden dışarı çıktıklarında arkadaşlarına konum atmamak, sokakta güvenle yürümek.

Türkiye’de kadın olmanın çok daha zor olduğunu ifade eden bir kadın “Evden her çıkıldığında, akşam eve geç saatte dönüldüğünde sürekli arkamızı kontrol etmekten bıktık. Dışarıda tacize, gaspa maruz kalınabiliyor. Ev içerisinde ise babadan, kardeşlerden şiddet görülebiliyor” dedi.

Kadınlar, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Ankara Sakarya Caddesi'nde de şiddete ve kadın cinayetlerine "dur" demek için haykırdılar. @sputnik_TR pic.twitter.com/PtzUeZJYXp — Serkan Demirtaş (@s_dmrtss) March 8, 2021​

Şiddetin sadece fiziksel olmadığını ifade eden bir başka kadın da “Bir de psikolojik boyutu var. İş yerinde mobbinge uğramak bile bir çeşit şiddet. Kadın cinayetleri politiktir. Arkasında birçok neden yatıyor. Devletin bu konuda atması gereken adımlar var ve bu adımlar ısrarla atılmıyor. Kadın katilleri erkekler dışarıda ellerini kollarını sallayarak gezebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

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