‘Tüm dünya ortalamasında Türkiye, kadın CEO’larda Norveç’ten sonra gelen ikinci ülke’

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen ve Sputnik’in medya sponsoru olduğu etkinlikte konuşan Askıda Ne Var ve Kampüste Ne Var Genel Müdürü Sanem Yıldız “Türkiye tüm dünya ortalamasında kadın CEO’larda Norveç’ten sonra gelen ikinci ülke. Bu konuda aslında başarılıyız ve gidecek çok yolumuz var” dedi.

Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) ilk uluslararası öğrenci zirvesi olan İş ve Yatırımda Küresel Fırsatlar Zirvesi’nde (GOBI) konuşan Askıda Ne Var ve Kampüste Ne Var Genel Müdürü Sanem Yıldız, ‘kadınlar duygularıyla yönetir’ algısının kırılması gerektiğine dikkat çekti.

‘Kadınlar analitik yaratıklar, hem vicdanını hem de mantığını kullanabiliyor’

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte Yıldız “Kadınlar duygusal yaratıklardır deniliyor ama bunun bilimsel bir tarafı yok. Aslında analitik yaratıklar. Herhangi bir kararı verirken hem içsel, yani kalbini ve vicdanını dinleyebiliyor hem de aklını ve mantığını kullanabiliyor. Tüm bunlar harmanlandığında aslında duygusal bir karar veriyormuş gibi görünse de altında çok ciddi bir analitik bir hareket yatıyor kadınların içinde diyebiliriz” şeklinde konuştu.

‘Dünyada kadın girişimcilerin oranı hala çok az, ABD’de yüzde 18, İngiltere’de ise yüzde 12 civarında’

Dünya ortalamasında kadın girişimlerin oranının hala çok az olduğuna vurgu yapan Yıldız “Ben kadın girişimcilerin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu noktada dünya ortalamasına baktığınızda dünyada kadın girişimcilerin oranı hala az. ABD’de yüzde 18, İngiltere’de yüzde 12 civarında diyebiliriz. Fonlarda yer alma, ortaklık kurma da aynı şekilde. Hala kolektif bir şekilde tüm dünyada bu tarafta yapılacak çok şey var. Kadınların duygularıyla yönettiği algısının kırılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü kadınlar gerçekten duygularıyla yönetmiyor. Türkiye tüm dünya ortalamasında kadın CEO’larda Norveç’ten sonra gelen ikinci ülke. Bu konuda aslında başarılıyız ve gidecek çok yolumuz var” dedi ve ekledi:

“8 Mart 21. yüzyılın en önemli günlerinden biri haline geldi. Çünkü hala kadınlarla alakalı olumsuz durumlara engel olamıyoruz. Bu günün kutlu olmasından ziyade, umutlu olmasını tercih ediyorum.”

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