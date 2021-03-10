‘ABD’nin güçlü değil, kontrol edilebilir Türkiye’ye ihtiyacı var’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bloomberg’e verdiği röportajda, ABD’nin, Türkiye’nin Pakistan’a yapmayı planladığı savaş helikopteri satışını engellediğini, böylelikle söz konusu ihalenin Çin’e gitmesine yol açacağını ve burada kaybedenin ABD olacağını kaydetmişti.

Rusya Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu’ndan askeri uzman Nikolay Kostikin, Sputnik’e açıklamasında, Kalın’ın bu açıklamasının önemli olduğunu ve Türkiye’nin askeri teknik anlamla bağımsızlık ve kendi kendine yeterlilik yönünde ilerlemeye devam etme konusundaki kararlılığını yansıttığını söyledi.

Askeri ve politik kararlar alınırken odak noktasının müttefiklik taahhütlerinin değil, kendi silahlarını kullanma potansiyeli olduğunu kaydeden uzman, “Bu yüzden halâ bazı konularda Amerikalılara güvenmek zorunda kalıyor. Ama bağımsızlık çıtasına doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bu anlamda, ATAK helikopterlerinin motorlarıyla ilgili açıklamanın büyük önemi var. Bununla, Amerikalılar ‘saçmalıklarla’ uğraşmaya devam ederse başka alternatifleri değerlendireceği mesajını veriyor. Tıpkı daha önce Rus hava savunma sistemi S-400’e geçtiği gibi” ifadesini kullandı.

Pakistan ihalesinin engellemesinin Türkiye’ye zararının geçici nitelik taşıdığını, ama bu kısa vadeli kayıpların çok yakında uzun vadeli imkanlara dönüşeceğini dile getiren Kostikin, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Askeri ve siyasi güç dengesi açısından 30 helikopter pek büyük önem taşımıyor. Ama bu savaş araçlarının üreticisi olarak Türkiye için bu engelleme, ölümcül olmasa da imajına yönelik bir darbe niteliğini taşıyor. Bu olaydan sonra Amerikalılara güvenmek aptallık olur. Her zaman kazanan taraf, yumurtalarını farklı sepetlere koyandır. Kısa vadeli kazançlar için Amerikalılara uymak, kendi uzun vadeli hedefleri açısından kendini kısırlaştırmaktır. Zira eğer kendi üretimin veya aynı anda birkaç tarafın kaynaklarını kullanma fırsatın yoksa kesinlikle kaybeden taraf olacaksın. Bu yüzden benim görüşüme göre, Türkiye bir takım kayıplar verse bile motor meselesini zorlamalı. Her halükarda bu kayıp geçici olacak ve çok yakında fırsata dönüşecek”.

Kostikin, “Bu olay bir kez daha şunu gösterdi ki, Türkiye eğer ciddi biçimde, NATO içinde düdük çalanlardan bağımsız bir aktör olmak istiyorsa bağımsızlık yönündeki tutarlı hareketini sürdürmesi sadece S-400 değil diğer araçlar da edinmesi gerekiyor. Güçlü değil, kontrol edilebilir Türkiye’ye ihtiyaç duyan Amerikalılara kesinlikle güvenmek olmaz” dedi.

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