Sağlık çalışanları, pandeminin 1. yıldönümünde yaşamını yitirenleri andı: Yorulduk, tükendik, öldük

Diyarbakır’da, sağlık emekçileri pandeminin 1. yıldönümünde, pandemiden dolayı yaşamını yitiren meslektaşlarını ve vatandaşları andı. Türkiye’de 372’si sağlık çalışanı olmak üzere 29 bin 227 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten sağlık çalışanları, “Yorulduk, tükendik, öldük. Çok can kaybettik, canlarımızı kaybettik!” dedi.

Türkiye’de ilk vakanın 11 Mart’ta görüldüğü Kovid-19 pandemisinin üzerinden bir yıl geçti.

Pandeminin yıldönümünde, Türkiye’nin dört bir tarafında sağlık çalışanları hastane önlerinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını ve vatandaşları andı.

Diyarbakır’da da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde toplanan sağlık çalışanları, yaşamını yitiren meslektaşlarını ve vatandaşları andı. Yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunan sağlık çalışanları, ardından pandeminin yıldönümü ile ilgili açıklama yaptı.

‘372 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi’

Açıklamayı yapan SES Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Şiyar Güldiken, bir yıllık süreç içerisinde 372 sağlık çalışanının yaşamın yitirdiğini, 200 bine yakın sağlıkçının enfekte olduğunu belirterek “Uluslararası platformda da tartışmalı olarak kabul edilen resmi rakamlara göre vaka sayısı 2 milyon 822 bine yaklaşırken can kaybı 29 bin 227 kişiye yükseldi. Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak, halkımızın sağlığı için, sağlık çalışanlarının sağlığı için pandemi öncesinde de uyarılarda bulunduk. Bilimin, aklın yolunu gösterdik. Ancak, siyasi ve ekonomik kaygılarla yanlış kararlar alınmaya devam edildi. Bu yanlış kararlar ve alınması gerektiği halde alınmayan kararlar nedeniyle Kovid-19 pandemisinde binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik. Kayıplarımız bugün de devam ediyor. Yaşanan can kayıplarının önemli bir bölümü, zamanında alınan doğru kararlarla önlenebilirdi. En temel hakkımız olan yaşam hakkımızın, bilimsellikten uzak, şeffaflıktan uzak, ekonomik ve siyasi kaygıların yön verdiği kararlarla hiçe sayılması bizi dehşete düşürdü. Yorulduk, tükendik, öldük. Çok can kaybettik, canlarımızı kaybettik!” dedi.

‘Taleplerimizi haykırmaya devam ediyoruz’

Güldiken “Pandeminin başından bu yana yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yitirdiğimiz tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz. Tükenmememiz için, ölmememiz için yılın değil iktidarın zihniyetinin değişmesi gerektiğini biliyoruz. Tüm halkımıza ve meslektaşlarımıza, haklarımızı alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğimize söz veriyoruz. Sağlık haftasında yitirdiğimiz mesai arkadaşlarımız ve yurttaşlarımızı, yüreğimizde hissederek taleplerimizi haykırmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘Kovid-19 meslek hastalığı sayılmalı’

Güldiken sağlık çalışanları olarak taleplerini şöyle sıraladı:

“Kovid-19’un meslek hastalığı sayılması

sayılması Şiddet, mobbing ve baskıların son bulması

ve baskıların son bulması Performans, ek ödeme değil, yoksulluk sınırı üzerinde, emekliliğe yansıyan temel ücret

3600’dan başlatılmak üzere ek göstergelerin kademeli olarak arttırılması

Fiili hizmet zammı

OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdamının yapılması

istihdamının yapılması Haklarında kesinleşmiş yargı karar bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin derhal göreve başlatılması

emekçilerinin derhal göreve başlatılması Halk olarak sağlık hizmeti için ödediğimiz katkı katılım payları ve ilave ücretlerin kaldırılması, vergi diliminin sabitlenmesi ve vergi yükünün azaltılması

Sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunumuna kadar alanda çalışan emekçiler ile hizmet alan halkımız karar alma süreçlerine dahil edilmelidir. Bu dahiliyet; sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin örgütleri aracılığıyla, halkında merkezde siyasi partiler, yerellerde ise yerel yönetimler, muhtarlıklar, örgütlü yapılar ve siyasi partiler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.”

Güldiken, 15 Mart tarihinde Ankara’da Sağlık Bakanlığı'na, ilçe ve illerde ise Sağlık Müdürlüklerine kitlesel ziyaretler gerçekleştirerek taleplerini dile getireceklerini duyurdu.

