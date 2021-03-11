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    Akkuyu NGS'nin yangın eğitim simülatörünü Meteksan geliştiriyor

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yangın eğitim simülatörünü Türk firması geliştiriyor

    © Fotoğraf : Meteksan Savunma
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    Akkuyu Nükleer Güç Santrali Yangın Eğitim Simülatörü, Meteksan Savunma tarafından hayata geçirilecek. Sputnik'in sorularını yanıtlayan Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, 'Simülatör, olası yangınlara en kısa sürede müdahaleyi ve yayılmayı engelleyecek eğitimi sağlayacak' dedi.

    Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yangın eğitim simülatör kompleksi, Meteksan Savunma tarafından geliştirilecek. Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, simülatöre ilişkin detayları Sputnik'e anlattı.

    Nükleer güç santrali için yangın eğitim simülatör kompleksinin zaruri bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Alparslan, "Yangın, bir tesis ve bu tesiste çalışanlarla birlikte çevre, doğa, tüm canlılar için önemli bir tehdit ve gerekli önlemler alınmadığında olası bir felakettir" dedi.

    ‘Gerçekçi bir eğitim ortamı oluşturulacak’

    Alparslan yangına hazır olmanın önemini ve simülatör kompleksinin olanaklarını şu şekilde ifade etti:

    "Bu nedenle yangına hazırlıklı olmak, farklı nedenlerle farklı ortamlarda meydana gelen yangınla mücadele tekniklerini bilmek görev yapanlar için önemli bir faaliyet alanıdır. Tesisi öngörülen yangın eğitim simülatörü, bu gerçekler esas alınarak, gerek yangına müdahale edecek Akkuyu itfaiye personeli gerekse tesiste görev alan personel için farklı seviyelerde yangın eğitimi imkânını sağlayacak, yangına müdahale teçhizat ve ekipmanı kullanımına ünsiyetlerini arttıracaktır. Nefes alıp vermenin zorlaştığı, dumanla kaplı mahallerin benzetimi ile gerçekçi bir eğitim ortamı oluşturarak, personelin söz konusu tehdide meydan vermemesini, olası yangınlara kısa sürede müdahalesini, yayılmasını engelleyecek eğitimi sağlayıp, tesisin bu anlamdaki güvenliğine katkısı olacaktır."

    'Simülatörün bu yıl sonunda tamamlanması bekleniyor'

    Simülatörün bu yıl sonunda tamamlanacağını belirten Meteksan Savunma Genel Müdürü Alparslan, "2020 yılı son çeyreğinde başlayan tedarik faaliyeti, sözleşmenin 2021 yılı başında imzalanması ile tamamlanmış, ilk aşamaları olan proje planlama, tasarım çalışmaları başlamıştır. 2021 yılı sonunda tamamlanması öngörülen yangın eğitim simülatöründe, eğitim faaliyetleri, takip eden günlerde hayata geçirilebilecektir'' dedi.

    Tesisin temel özellikleri

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali eğitim simulatör tesisinin temel özellikleri şu şekilde olacak:

    • Yangın anında oluşacak ortamın ve şartların gerçekçi modellenmesi
    • Çevre kirliliğine neden olmadan, iş güvenliği göz önünde bulundurularak, itfaiye hizmeti personelinin eğitimi
    • Dumandan etkilenen alanlarda, zorlu şartlar altında ve yangına maruz kalmış kişilerin kurtarılması
    • Solunum için uygun olmayan ortamda, yangın söndürme ve kurtarma eğitimleri sırasında koordinasyonun, en verimli tekniklerin ve müdahale araçlarının uygulanması
    • Yangına uygun müdahale kıyafeti, teçhizatı ve kullanılacak diğer donanımın kullanımında beceri, bilgi ve pratik becerilerin geliştirilmesi
    • Eğitim sürecinin operatör tarafından kumanda/kontrolü, sürekli izleme ve kayıt altına alma

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    Etiketler:
    İtfaiyeci, İtfaiye, Yangın, meteksan savunma, METEKSAN, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, Akkuyu nükleer güç santrali, Akkuyu Nükleer A.Ş, Akkuyu NGS, Akkuyu
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