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    'Doha görüşmesinin amacı Suriye'de çözüm sürecini hızlandırmak'

    © Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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    Rusya, Türkiye ve Katar dışişleri bakanlarının Doha'daki görüşmesini değerlendiren Rus uzman Sotnikov, bu üçlü görüşmenin, Suriye'deki soruna çözüm bulma açısından olumlu etkiye sahip yeni bir format temsil ettiğini söyledi.

    Katar'ın başkenti Doha'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani'nin gerçekleştirdiği görüşme sonunda kabul edilen ortak bildiride taraflar, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarını teşvik etmekten yana olan duruşlarını bir kez daha teyit etti.

    Rusya Bilimler Akademisi Şarkiya Enstitüsü'nün kıdemli araştırma görevlisi Doç. Vladimir Sotnikov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Doha'daki üçlü görüşmeyi, Astana ve Soçi'ye ek yeni bir format olarak görüyorum. Bu format da Suriye'deki krizin çözümü bağlamında olumlu rol oynuyor. Zira Suriye çözümüne farklı yaklaşımlar var. Katar'ın, çatışmayı çözüme kavuşturma sürecine yapıcı katılımı da önemli. Üstelik bu, artık ikinci görüşme olma özelliğini taşıyor. İlki Soçi’de yapılmıştı. Sıradaki de Türkiye'de yapılacak" yorumunda bulundu.

    Rusya-Türkiye-Katar formatının, Astana formatının yerini almadığını, aksine onu tamamlıyor nitelikte olduğunu söyleyen Sotnikov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

    "Rusya, Suriye sorununun çözümünde olumlu rol oynayabilecek ve Suriye hükümeti ile muhalefet arasında diyaloğa yardımcı olacak aktör sayısının artmasına ilgi duyuyor. Suriye çözümüyle ilgili mevcut formatlar arasındaki fark büyük değil, sadece farklı ülkeler yer alıyor; bu olumlu bir husus. Çünkü misal Körfez ülkeleri arasında, İran'ın aktif katılımıyla gerçekleşen çözüm mekanizmalarına katılmaya hazır olmayanlar var. Birkaç formatın varlığı, tüm anahtar aktörleri sürece çekmeye ve daha fazla sorunu gündeme getirerek Suriye'de çözüm sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak."

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Vladimir Sotnikov, Görüşme, Mutabakat, Soçi, Astana, Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Mevlüt Çavuşoğlu, Çözüm, Suriye, Sergey Lavrov, Katar, Türkiye, Rusya
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