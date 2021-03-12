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    Sağlık çalışanı

    ‘Sosyal hizmet işçi personelleri’nin sorunları çözüm bekliyor

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202103121044013964-sosyal-hizmet-isci-personellerinin-sorunlari-cozum-bekliyor/

    Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının açıklanmasının üzerinden bir sene geçti. Salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının yanında bir de isimleri çok duyulmayan sosyal hizmet işçi personelleri yer alıyor. Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, personelin yaşadığı zorlukları Sputnik’e anlattı.

    Öz Sağlık İş Sendikası, çocuk bakım kurumları, yaşlı bakım evleri, kadın sığınma evleri gibi kurumlarda çalışan personeli temsil ediyor. Bu personelin sorunlarını Sputnik’e anlatan Sendika Başkanı Sert, sosyal hizmet işçi personellerinin salgında neredeyse 14 gün aralıksız çalışmasına rağmen birçok sosyal haktan mahrum kaldığını ifade etti.

    Sert, şunları ekledi:

    “Sahada var olan sorunları masaya yatırarak birebir görüşmeler ile saha raporu hazırladık ve bu raporu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza sunduk. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda çalışan üyelerimizden davet geldi ve bu davette saha raporunu Emine Erdoğan’a da takdim ettik.”

    ‘En büyük sorun tayin ve becayiş’

    En büyük sorunun ‘tayin ve becayiş’ olduğunu söylen Sert, aile bütünlüğünün sağlanması için bu sıkıntının bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini belirtti. Birçok üyenin psikolojik sorunlar yaşadığını, toplu sözleşmede var olmasına rağmen tayin konusunda maalesef bir ilerleme kaydedilemediğini de belirtti. Sert, ayrıca şunları aktardı:

    “Sosyal hizmet işçi personelinin görev tanımı ile alakalı ciddi manada sıkıntılar var. Örneğin, bir bakım annesi, dezavantajlı gruptaki hastaların bakımı ile ilgileniyor. Sağlık personelinin vereceği ilacı bakım annesi verdiği durumda ciddi anlamda sorunlar çıkıyor. Farklı bir reaksiyon ortaya çıktığında bakım annesi sorumlu oluyor. Biz de bu noktada bu kişilerin görev tanımlarının yapılmasını talep ediyoruz.”

    ‘Sosyal hizmetler çalışanlarımız yakın zamanda izinlerini kullanabilecekler’

    Salgınla beraber sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sırtlarındaki iş yükünün beş kat arttığını ifade eden Devlet Sert, "Kovid­-19 döneminde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımıza izinler yasaklanmıştı. Sağlık çalışanları artık izinlerini kullanabiliyorlar ama sosyal hizmetler çalışanlarımıza bu yasak devam ediyor. Buradan müjdesini verelim; sosyal hizmetler çalışanlarımız da yakın zamanda izinlerini kullanabilecekler” dedi.

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    Etiketler:
    Sendika, Kovid-19, Türkiye
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