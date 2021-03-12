‘AP’nin Suriye tasarısındaki Türkiye karşıtlığı tek yanlı, haksız ve asılsız’

Avrupa Parlamentosu’nun (AP), Suriye’deki iç savaşın başlamasının 10. yılı nedeniyle kabul ettiği karar tasarısını değerlendiren Rus uzman Semenov, Türkiye’nin Suriye’deki varlığının 2017 Eylül ayında Astana formatında yapılan 6. görüşme sırasında onaylandığını, bu yüzden tasarının asılsız olduğunu belirtti.

AP’nin, ‘Suriye çatışması-Ayaklanmanın ardından geçen 10 yıl’ başlıklı tasarısında, Türkiye’nin “yasadışı olarak bölgeyi işgal ettiği” ve “Suriye, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de barışı tehlikeye attığı” iddia ediliyor.

'Türkiye ile ilgili savlar haksız'

Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semenov, Sputnik’e açıklamasında, “Benim görüşüme göre, AB tasarısı tek yanlı bir nitelik taşıyor ve asılsız. Tasarıda, Türkiye ile ilgili savlar haksız. Örneğin, Türkiye’nin İdlib’deki varlığı yasadışı değil, Eylül 2017’deki ‘6. Astana’ görüşmesinde onaylandı. Diğer bölgeler de her şeyden önce, muhalif de olsa Suriyeli oluşumların kontrolü altında. AB’nin Şam için lobi yapmış olsaydı anlaşılırdı da, bunu yapmıyor ki” ifadesini kullandı.

Tasarıda, YPG’nin “IŞİD’e karşı mücadeleye büyük katkıda bulunan müttefik” olarak gösterilmesi dikkat çekiyor. Bu iddiayı değerlendiren Rus uzman Semenov, “Kürt oluşumları meşruiyetiyle ilgili iddialar da tartışmalı. Aslında onlar, Suriyeli muhalefetle aynı statüye sahip. Üstelik güvenlikleri, ülkedeki ABD askerlerinin varlığıyla ilgili. Bu çok daha yasadışı. Onların varlığı kimseler tarafından onaylanmadı” dedi.

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