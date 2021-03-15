Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: Rus misafirlerimizi ağırlamaya hazırız

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerde turizm oldukça önemli bir yer tutuyor. Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Bu yıl da Rus misafirlerimizi ‘Güvenli Turizm Sertifika Programımız’ kapsamında ağırlamaya hazırız” dedi.

Türkiye’nin ağırladığı misafirler arasında başı Rus turistler çekiyor. Her yıl milyonlarca Rus, tatilini Türkiye’de değerlendiriyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Turizm sadece ekonomiye ilişkin bir alan değildir. Farklı kültürler arasındaki iletişim, diyalog ve anlayışı geliştiren ve dünya barışının gelişimini sağlayan özel bir alandır” dedi ve şunları ekledi:

“Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı olarak 2019 yılının belirlenmesi ve kültürlerimizi yansıtan pek çok etkinlikle kutlanması, Türkiye ile Rusya arasındaki bağları daha da sıkılaştırdı. Nitekim 2020 yılı, iki ülkenin karşılıklı diplomatik temsilci göndermelerinin 100. yıl dönümüydü. 100 yıldır da iki ülke resmi olarak bağlarını sürdürüyor. Türkiye ile Rusya son derece iyi ilişkilere sahip olan ve karşılıklı turizm hareketlerinde büyük etkileşimde bulunan iki ülkedir. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını öncesinde, 2019 yılında 7 milyonu aşan Rus misafiri ağırladık. Elbette bu sayılar 2020 yılında salgın tedbirleri nedeniyle düştü ama buna rağmen ülkemizi ziyaret eden misafirlerimiz arasında birinci sırada yer aldılar. Bu yıl da Rus misafirlerimizi ‘Güvenli Turizm Sertifika Programımız’ kapsamında ağırlamaya hazırız.”

Rusya’da gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya 12. Turizm Çalışma Grubu Toplantısı’na da katılacağını ifade eden Alpaslan, “Bu toplantının ülkelerimiz arasındaki turizm ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınmasına vesile olacağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

‘2020 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 2,1 milyonu aştı’

“Dünyadaki pek çok ülkeye örnek olarak, geçtiğimiz yıl uygulamaya koyduğumuz ‘Güvenli Turizm Programı’nı bundan sonraki süreçte de kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullanan Alpaslan, şöyle devam etti:

“Hijyen ve sağlık alanında 18 farklı uluslararası değerlendirme kuruluşunca 166 farklı kriter esas alınarak yapılan denetlenmeler neticesinde gereklilikleri karşılayan konaklama tesislerimiz ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ almaya hak kazandılar. Türkiye genelinde 3 Mart 2021 tarihi itibarıyla 3 bin 194 konaklama tesisi ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ ile hizmet veriyor. Salgın tedbirleri sayesinde Rusya dahil 97 ülkeyle uçuşları sürdürmekteyiz. Rus misafirlerimizi rahatlıkla ağırlayabilmek üzere uçuşa kapalı şehirlerle ilgili belirsizliği de en kısa sürede gidermeyi arzu ediyoruz. Rusya ile Türkiye arasında 2019 yılında varılan vize serbestisi çerçevesinde de hizmet ve hususi pasaport sahiplerine yönelik vize muafiyeti uygulaması başlamıştı. Bu uygulama ile hizmet pasaportu hamilleri her 180 günde 90 günü aşmamak şartıyla 30 günlük süreyle vizeden muaf olmaktadır. 2020 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 2,1 milyonu aştı. Bu vize serbestisinin iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini güçlendirmesinin yanı sıra ekonomik girdi sağlayacak pek çok diğer alana da katkı vereceği inancındayım.”

‘Kalplerine dokunma çabasındayız’

Türkiye’nin turizm, tanıtım ve yatırım alanlarında yeni gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Bakan Yardımcısı Alpaslan, “Amacımız hem tanıtımda hem de kalkınmada sürdürülebilir bir sisteme sahip olmaktır. Bu çerçevede, turizm hareketlerinin yeni ürünlerle çeşitlendirilmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle Karadeniz kıyıları ve Doğu bölgelerimiz gibi Türkiye’nin henüz Rus misafirlerimizce yeterince tanınmayan destinasyonlarının tanıtılması konusundaki çalışmalara önem veriyoruz. Bizler bu tanıtımı yaparken insanlara birebir ulaşma, kalplerine dokunma, onların isteklerini anlayarak bunu yeni bir turizm ürününe dönüştürme çabasındayız” dedi.

‘Turist Koruma Destek Sigortası uygulamasını başlattık’

“Turizmde özellikle güvenliğe son derece önem veren bir ülkeyiz. Türkiye’ye gelen her bir kişinin güvenliğini en üst düzeyde sağlıyoruz” ifadelerini kullanan Alpaslan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Güvenli Turizm Sertifikası’nın yanı sıra ülkemizde misafir ettiğimiz konuklarımızın daha keyifli ve güvenli bir tatil geçirebilmeleri için Kovid-19 teminatlı Turist Koruma Destek Sigortası uygulamasını da başlattık. Bu poliçe ile Kovid-19 hastalığı kesin tanısı nedeniyle hastanede tedavi gören kişilerin hastanede yattığı süre boyunca tedavi masrafları ödeniyor ve poliçe 30 günlük bir süreyi kapsıyor. İki ülke arasında karşılıklı olarak turistlerin yaşadığı sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla, Türkiye-Rusya Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantılarını da düzenli olarak yapıyoruz. ‘Türk-Rus Misafirperverlik Forumu’ bünyesinde 12 Nisan 2018 tarihinde, Antalya ‘Türk-Rus Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu V. Toplantısı’ düzenleyerek turist haklarının korunması bakımından hava yolu şirketlerinin iflası durumunda yükümlülüklerin yerine getirilmesi için sigorta veya teminat sistemleri hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirdik. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar ile ülkemizde misafir ettiğimiz konuklarımızın sıkıntılarını en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde yapılacaklara bir yol haritası teşkil etmesi için ise iki ülke arasında ortak eylem programı hazırlanması ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendireceği gibi ekonomik bir güç olan turizmde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesinde de büyük rol oynayacağını düşünüyorum.”

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