AK Partili Çonkar: Türk-Rus ilişkilerine 100 yıl önceki perspektiften bakıyoruz

16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması, 100’üncü yılını geride bıraktı. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, “Moskova Antlaşması’nın 100. yılında bu perspektiften de bakarak iki ülkenin işbirliği yapabileceği alanların daha fazla olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması’nın 100’üncü yıl dönümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir panel düzenlendi.

Burada Sputnik’in sorularını yanıtlayan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, 2000’li yıllardan sonra AK Parti hükümetlerinin iktidara gelmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel çaba ve gayretleriyle önemli açılımlar sağlanmaya başladığını söyledi.

Çonkar, “Özellikle ticaret alanında Türk yatırımcıların, müteahhitlerinin Rusya’da iş yapması anlamında, TürkAkımı, nükleer santral gibi projelerle önemli işbirliği alanları oluştu. Bir nükleer santrali birlikte yaparak yüzyıllar boyunca sürecek bir ilişkinin temeli atılıyor. Bütün bunlara bakıldığı zaman Türkiye ve Rusya karşılıklı olarak bu bölgede iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde kazan-kazan anlayışı çerçevesinde bir yola girmenin her açıdan daha doğru olduğunu, daha iyi olduğunu gördüler ve bu yolda ilerlediler” dedi.

‘Gelişen toplumsal ve sosyal konular çok önemli’

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması gibi büyük bir hedeflerinin olduğunu aktaran Çonkar, şunları kaydetti:

“Bu yönde atılması gereken adımlar var. Türkiye çok büyük rakamlarda Rus turist ağırlıyor. Aynı şekilde Türklerin de Rusya’ya ilgisi artmaya başladı. Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun çalışmaları gelişiyor. Özellikle toplumlar arasında ortak evliliklerle birlikte gelişen toplumsal ve sosyal konular çok önemli. O yüzden Moskova Antlaşması’nın 100. yılında biz tarihi perspektife de bakarak bu iki ülkenin belki bazı konularda rekabet içinde olsalar da işbirliği yapabileceği alanların daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Bu perspektifte ilişkilerimizi ele alıyoruz ve geliştirmeye gayret ediyoruz.”

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