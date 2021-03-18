'ABD-Türkiye tatbikatı, ilişkileri belirli bir notada tutma girişimi'

ABD ile Türkiye'nin düzenleyeceği ortak tatbikatı değerlendiren Rus askeri uzman Ponomarenko, bu tür tatbikatların askeri olmaktan ziyade oldukça siyasi bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

ABD, Yunanistan ile Türkiye sınırları yakınlarında gerçekleştirdiği geniş kapsamlı ortak tatbikatın ardından Türkiye ile de bir tatbikat düzenleme yönünde karar aldı. Uzmanlar, bu hamleler ve ABD-Türkiye manevralarının esas amacıyla ilgili farklı görüşler dile getiriyor.

Rusya Stratejik Konjonktür Merkezi'nden askeri uzman Oleg Ponomarenko, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Elbette bu tür tatbikatlar, ilişkilerin dönüşü olmayan noktaya kaymasına izin vermeyerek, bunları belirli bir notada tutma amacı taşıyor. Genel olarak bu tür tatbikatların temelinde, tarafların askeri ihtiyacı ve gerçek endişelerinden ziyade siyasi yaklaşım üstün oluyor. Bu yaklaşım, her iki ülkenin NATO üyesi olduğu hakikatine dayanıyor" yorumunda bulundu.

Türkiye ile ABD arasında yakın zamanda, ilişkilerin bozulması veya iyileşmesi yönünde köklü değişikliklerin olacağını düşünmediğini dile getiren Rus uzman, "Gerçek şu ki, aralarında hâlâ belirli ve oldukça derin ve karşılıklı bir bağımlılık var. Amerikalıların birden Türkiye'deki üslerinden vazgeçmeyi göze alabileceğini zannetmem" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin eşsiz bir jeopolitik konuma sahip olduğunu kaydeden Ponomarenko, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, bölgenin merkezi ve çok güçlü bir aktörü. Ne Yunanistan, ne de başka bir ülke, Türkiye'nin yerini tam anlamıyla alamaz. Fakat diğer yandan Amerikalıların yaklaşımlarını da biliyoruz. Eğer ABD, risklerini bir yerde çeşitlendirme imkanını görürse bunu yapar. Bu nedenle, bölgedeki değişen durum ve Türkiye ile aralarında artan çelişkiler göz önüne alındığında Amerikalılar, uzun vadede kendilerini garantiye ve güvene almak için Yunan alternatifini değerlendiriyordur."

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