13 yıl önce AK Parti’ye açılan kapatma davasına tepki gösteren STK’lar, aynı açıklamayı HDP için yaptı

13 yıl önce AK Parti’ye açılan kapatma davası ile ilgili açıklama yaparak, tepki gösteren sivil toplum örgütleri, HDP’ye açılan kapatma davası ile ilgili aynı açıklamayı yaptı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri kentlerinde bulunan ve aralarında barolar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendikaların yer aldığı yüzü aşkın kurum ve kuruluş HDP’ye açılan kapatma davasına tepki gösterdi. Yapılan ortak açıklamada "Parti kapatma konusunda Türkiye son derece dramatik bir hafızaya sahiptir" denildi.

'Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşundan bu yana 24 siyasi parti kapatıldı'

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşundan bu yana 24 siyasi parti kapatıldığına dikkat çekilen açıklamada "Son olarak 2008 yılında AKP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine dava açılmıştır. Bizler demokrasiye, hukuka ve çoğulculuğa olan inancımız, ilkesel ve ahlaki tutumumuzun gereği o dönemde AKP’nin kapatılmasına karşı çıkmış, bu görüşümüzü de kamuoyuyla paylaşmıştık. Bundan tam 13 yıl önce, 19 Mart 2008 tarihinde AKP’nin kapatılmasıyla ilgili kamuoyuyla paylaştığımız ve halen güncelliğini koruyan görüşlerimizin bir bölümünü sizlerle paylaşmak isteriz" denildi.

13 yıl önce AK Parti için yapılan açıklamadaki ifadeler tekrarlandı

Açıklamanın devamında 13 yıl önce AK Parti için yapılan ortak açıklamadaki bazı bölümler paylaşılarak "Türkiye'nin demokratikleşmesinin en etkili yolunun, AB üyeliği yolunda gerçekleştirilmesi gereken reformlar olduğunu hatırlayarak, duraksayan, geri bırakılan reform süreci kararlı bir irade ile yeniden programlandırılmalıdır. Siyasi partiler ve seçim kanunları derhal TBMM gündemine alınarak, demokratik bir hale getirilmeli, siyasi partilerin yargı erkinin, keyfi, siyasi ve denetimi mümkün olmayan takdir hakkı ile kapatılmasının önüne geçecek bir düzenlemeye kavuşturulmalıdır. Türkiye'de gerçek demokrasi isteyen çevrelerin işbirliği ile Türkiye'nin temel sorunlarının çözümüne cevap verecek bir içerikle en kısa zamanda yeni sivil bir anayasanın hazırlanması için çalışmalar hızlandırmalıdır" denildi.

'Seçim ve demokrasi birbirinin ayrılmaz iki parçasıdır'

"Seçim ve demokrasi birbirinin ayrılmaz iki parçasıdır" ifadelerinin yer aldığı açıklamanın devamın şunlar yer aldı:

"Hiç kuşkusuz demokrasinin en önemli nişanesi seçimdir. Bölgemizdeki birçok il ve ilçe, 2016 yılından beri, seçilmiş belediye başkanlarının yerine merkezi yönetim tarafından kayyum olarak atanan vali ya da kaymakamlar tarafından yönetilmektedir. Genel bir uygulama haline gelen kayyum uygulaması demokrasiye olan inancı zayıflatmıştır. Geçmiş tecrübelerimizle de sabit olduğu üzere, siyasi partileri kapatmak suretiyle siyaset kurumunu güçsüzleştirmek ve etkisiz hale getirmek, ülkemizi demokratik değerlerden ve nihai hedef olan Avrupa Birliği üyeliğinden daha da uzaklaştıracağı gibi aynı zamanda siyaset dışı araçların daha da güçlenmesine yol açacaktır."

'Anayasa Mahkemesi, kapatma talebini reddetmelidir’

Açıklamanın devamı şöyle: "Biz aşağıda imzası bulunan STK’lar ve meslek örgütleri olarak; parti kapatma ve milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının ülkemize bir yarar sağlayamayacağını, pandeminin etkisiyle artan ekonomik sorunları daha da ağırlaştıracağını, çoğulculuk ve hukuk devleti ilkesi açısından da kırılmalara yol açacağını düşünüyor ve değerlendiriyoruz. Bu nedenle siyaset kurumunu denklem dışına itecek uygulamalardan vazgeçilmeli, ekonomik, sosyal ve insan hakları alanındaki reformlara öncelik ve hız verilmesinin ülkemizin ve tüm yurttaşlarımızın yararına olacağı kanısındayız. Anayasa Mahkemesi’nin HDP hakkında açılan kapatma davasına ilişkin olarak, AİHM’in daha önce birçok parti kapatma davasında ortaya koyduğu kriterleri dikkate alarak kapatma talebini reddetmelidir. Türkiye’nin geleceği için önemsediğimiz bu görüş ve taleplerimizin dikkate alınmasını temenni ediyoruz. Bizler, hukuk başta olmak üzere ekonomik ve sosyal alanda yapılacak reformlar konusunda görüş ve önerilerimizi de paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."

Ortak basın metninde imzası bulunan kurumlar şöyle:

BAROLAR

Adıyaman Barosu, Ağrı Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Barosu, Dersim Barosu, Diyarbakır Barosu, Hakkari Barosu, Mardin Barosu, Muş Barosu, Siirt Barosu, Şırnak Barosu, Urfa Barosu, Van Barosu,

TİCARET VE SANAYİ ODALARI

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Muş Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret ve Sanayi Odası

SMMMO

Diyarbakır Mali Müşavirler Odası, Van Mali Müşavirler Odası, Bitlis Mali Müşavirler Odası,

TABİP ODALARI

Diyarbakır Tabip Odası, Ağrı Tabip Odası, Siirt Tabip Odası, Bitlis Tabip Odası, Mardin Tabip Odası, Şanlıurfa Tabip Odası Van-Hakkari Tabip Odası, Batman Tabip Odası, Şırnak Tabip Odası

KESK

TMMOB

İHD Şubeleri

Rosa Kadın Derneği

TİHV Diyarbakır Temsilciliği

HAK İnisiyatifi Diyarbakır Temsilciliği

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Genel Merkezi

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Diyarbakır

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Van Şubesi

DİSK Diyarbakır Bölge Temsilciliği

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Diyarbakır Şubesi

DİSİAD-Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği

GÜNTİAD, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği

DOGÜNKAD.-Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği

VOSİAD-Van Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği

Van Girişimci İş İnsanları Derneği

Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası

Van ÇEVDER-Tarihi Eserleri Koruma Araştırma ve Geliştirme Derneği

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Adıyaman Şubesi

Demokratik Alevi Derneği Adıyaman Şubesi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şubesi

Adıyaman Ferhat Derneği

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