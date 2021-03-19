Cem Gürdeniz’den Yunanistan’a tepki: Dışişleri Bakanlığımız bu olayın peşini asla bırakmamalıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya platformu Twitter üzerinden, "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attığını” duyurdu.
Konuyu Sputnik’e değerlendiren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Yunanistan’ın bu tavrı için “Yarattığı dehşeti kelimelerle tarif etmek mümkün değil” dedi.
Türk Dışişleri Bakanlığı’nın bu işin peşini bırakmaması gerektiğinin belirten Gürdeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu ciddi bir insanlık suçudur ve belgelenmiştir. Demokrasinin ve uygarlığın beşiği olduğunu iddia eden Yunanistan’ın bu insanlık suçu karşısında ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin ne tepki vereceğini merak ediyorum. Konunun boyutları ne olursa olsun insanları savunmasız bir şekilde elleri bağlı olarak denize atmak çok ciddi ve büyük bir suçtur. Bu cinayetten öte bir insanlık suçudur bunun gereği mutlaka yapılmalıdır.”
Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 19, 2021
⁰Sahil Güvenliğimiz 02.55’te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor pic.twitter.com/HQ7dlVlxrd
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