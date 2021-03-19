Kayıt
19:13 19 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    AB - Türkiye

    HDP kararı Avrupa Birliği ile ilişkilere nasıl yansıyacak?

    © AFP 2021 / BULENT KILIC
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202103191044070301-hdp-karari-avrupa-birligi-ile-iliskilere-nasil-yansiyacak/

    Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusunda attığı son adımlar, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri de olumlu yönde etkiledi. İç siyasetteki gelişmelerin ilişkileri olumsuz etkileyeceği konuşulurken TEPAV’dan Nilgün Arısan Eralp, “Açıkçası içeride ne olup bittiği konusunda AB liderleri çok fazla ilgilenmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

    AB’ye üye ülkelerin dışişleri bakanlarını buluşturan Dış İlişkiler Konseyi, 22 Mart’ta Brüksel’de toplanıyor. 25-26 Mart’ta ise AB Liderler Zirvesi yapılacak.

    Türkiye’nin de görüşüleceği zirveler yaklaşırken Reuters, AB’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) üst düzey yetkililerine yeni yaptırım uygulama kararını dondurduğunu duyurdu. Haberde, AB'nin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye yaptırımların uygulanmaması talebine uyduğu belirtildi.

    Türkiye açıkladığı yeni reform paketleri ile Avrupa’ya yeni mesajlar gönderirken HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP’ye kapatma davası açılmasına AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi’den tepki geldi.

    ‘Biz, iç politikayı eleştirdiğimiz sürece bu ters tepiyor’

    Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) AB Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan Eralp, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, AB’de, Türkiye’ye ilişkin “artık içeride yapılan reform açıklamaları uygulamaya geçmediği sürece inandırıcılığı yok” şeklinde bir algı oluştuğunu ifade etti.

    Eralp, AB’nin Türkiye’ye ilişkin bakışının tamamen değiştiğini belirterek şunları söyledi:

    “Türkiye’yi önemli bölgesel gücü olan bir ülke olarak görüyorlar. Ancak her ne kadar müzakere süreci resmi olarak devam ediyorsa da fiilen durdu ve artık Türkiye’yi bir aday adayı ülke olarak görmüyorlar. AB liderlerinin birçoğunda, ‘Hiçbir yaptırım gücümüz yok. Biz, iç politikayı eleştirdiğimiz sürece bu, ters tepiyor. Biz, Türkiye ile bölgenin istikrarını bozmayacak bir ilişki kurmak istiyoruz’ şeklinde bir görüş var. Açıkçası içeride ne olup bittiği konusunda AB liderleri çok fazla ilgilenmiyor. Biden yönetimi ile Türkiye’ye yönelik bir işbirliği yapacaklarını söylemişlerdi. Biden yönetimi de dış politikada demokratik değerlere çok önem vereceğini belirtiyor. Daha o konuda nasıl bir işbirliği olacak, uygulamaya nasıl yansıyacak bilmiyoruz.”

    ‘Türkiye, Doğu Akdeniz’de istenileni yaptı’

    Biden’ın da telkiniyle TPAO’ya yaptırımdan vazgeçildiği’ iddiasını değerlendiren Eralp, bu konunun yanlış yorumlandığını ifade etti:

    “Uygulanması planlanan yaptırımlar iç politikadaki gelişmeler ile ilgili değildi. Bu yaptırımlar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de tek yanlı, zaman zaman militarist bir politika uygulamasına karşı öngörülüyordu. Şu anda Türkiye, Doğu Akdeniz’de bir ‘mola’ ilan etmiş durumda. Yani doğalgaz aramalarını durdurdu, Yunanistan ile istişari görüşmeler devam ediyor, İsrail ve Mısır ile yeni ilişkiler kuruyor. Türkiye, Doğu Akdeniz’de istenileni yaptı. Ve yaptırımlar uygulanmaya konmayacak. Yani AB ve Biden kendi içinde çelişkili değil.”

    ‘Yeni bir mülteci işbirliğine gidilmesi için atıfta bulunulabilir’

    AB Liderler Zirvesi’nin Türkiye ile ilgili gündemini de değerlendiren Nilgün Arısan Eralp, “Önümüzdeki zirvede yaptırımdan bahsedilmeyeceğini düşünüyorum” dedi ve şunları ekledi:

    “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki politikası olumlu bulunacak ve devamı istenecek. Yalnız Türkiye’ye bir pozitif gündem teklif edilmişti. Ticaretin kolaylaştırılması, insani ilişkilerin yoğunlaştırılması, yüksek düzeyli diyalogun tekrar başlaması, mülteciler konusunda yeni bir işbirliği ve Gümrük Birliği’nin yenilenmesi bu pozitif gündemin parçalarıydı. Bu ayın sonundaki zirvede yeni bir mülteci işbirliğine gidilmesi için atıfta bulunulacağını ama pozitif gündemin diğer maddelerinin Haziran’daki zirvede ele alınacağını düşünüyorum. Çünkü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son Brüksel ziyaretinde Gümrük Birliği’nin yenilenmesi için yine siyasi koşullara atıfta bulunulduğuna dair duyum aldım.”

    Erdoğan'la görüştüler

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans görüşme gerçekleştirdi.

    Açıklamada, 25-26 Mart'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde yapılan görüşmede, 10 Aralık 2020'deki AB zirvesinden sonraki durumun değerlendirildiği, ayrıca Doğu Akdeniz’deki durum, Kıbrıs müzakereleri ile Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen noktanın ele alındığı belirtildi.

    AB tarafının gerginliğin düşürülmesinin devamının önemine ve daha pozitif bir AB-Türkiye gündemi için güven tesisinin güçlendirilmesine işaret ettiği kaydedildi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Soylu: Yunanistan bu gece 7 göçmeni ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize attı
    ‘Göçmen anlaşması Türkiye’nin menfaatine değil ancak AB üyeliği müzakerelerinin önünü açıyor’
    Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye Doğu Akdeniz notası
    Stoltenberg: Türkiye ile ilgili S-400 ve Doğu Akdeniz gibi konularda ciddi endişemiz var
    Alman hükümetinden HDP tepkisi
    AB'den, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP kapatma davası hakkında açıklama
    Etiketler:
    Doğu Akdeniz, NATO, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
    Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
    Suriye
    Suriye'de iç savaş başlayalı 10 yıl oldu
    İnfografik
    İç savaşın başlamasının 10. yıldönümünde Suriye'deki durum
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet