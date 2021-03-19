‘S-400, Türkiye için prensip meselesi haline geldi’

Rusya Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu’ndan askeri uzman Nikolay Kostikin, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’in, S-400 krizinin çözüm yolunun, Türkiye’nin S-400’lere sahip olmamasından geçtiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

'Biden’in iktidara gelmesiyle ABD dış politikası, nefret ve kibir üzerine inşa edilmeye başladı'

Kostikin, “ABD Büyükelçisi David Satterfield’in S-400 açıklaması genel bağlamın dışında değerlendirilmemeli. Şahin Joe Biden’in iktidara gelmesiyle ABD dış politikası, nefret ve kibir üzerine inşa edilmeye başladı. Putin’e ilişkin kovboyca ifadeleri bunun kanıtı. Halihazırda Rusya, müttefikleri ve ortaklarına çok büyük bir baskı var. Dolayısıyla Rusya ile yapıcı ilişkileri olan Türkiye'ye de baskı yapmaları doğal. Zira aslında Türklerin aldığı S-400 sayısı, aslında ülkenin tamamını kapsamasına izin vermiyor. ABD’nin yaklaşımına prensip hakim. Ama aynı zamanda Türkiye de kendi topraklarının sahibi olduğunu göstererek prensip ortaya koyuyor. Zira şimdi vazgeçerlerse bu, Türklerin ABD’ye boyun eğdiği anlamına gelir” ifadesini kullandı.

Yunanistan’ın da benzer sisteme sahip olmasına rağmen ABD’nin Türkiye’yi, bağımsız seçiminden dolayı cezalandırma girişiminin gözlemlendiğini dile getiren uzman, “Yunanistan’ın Rus hava savunma sistemlerine sahip olma hakkı var da Türkiye’nin yok mu? Yani Türkiye’yi bağımsız eylem hakkından mahrum etmeye çalışıyorlar ve var gücüyle onu Rusya’ya karşı konum almaya zorluyorlar. Oysa Türkiye’nin Rusya ile yakın ticari, ekonomik ve insani bağlar var. Bu yüzden S-400 son değil. Yarın onlar Türklere ekonomik bağları gösterecek. Bu iş sömürge politikasına varabilir” yorumunda bulundu.

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