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    Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen

    Eski Bakan Tüzmen: Görev verildiği takdirde Türkiye-Suriye ilişkilerinin düzelmesi için yine elimden geleni yaparım 

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    Müsteşarlık ve bakanlık dönemlerde başta Suriye ve Irak olmak üzere Ortadoğu’da liderlerle birebir görüşmeler yürütmüş ve bölgesel anlaşmalara ön ayak olmuş olan eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen “Görev verildiği takdirde Türkiye-Suriye ilişkilerinin düzelmesi için elimden geleni yaparım” dedi.

    Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal’ın YouTube kanalına konuk oldu. Yayında Sputnik’in “Astana öncesi neredeyse 10 yıl boyunca ilişkileri sıfırlanan Türkiye ile Suriye arasında ilişkiler normalleştikten sonra taraflar ticari diplomasi etkin bir şekilde yürütecek kadroları yeniden çıkartabilir mi” sorusuna Tüzmen, şu yanıtı verdi:

    ‘İlişkilerin seyrelmesi ticari ilişkileri tekrar başlatmayı zorlaştıracaktır ama bunu yapacak kadrolar mutlaka çıkar’ 

    “Ülkelerin arasındaki ilişkiler zaman zaman düzelir, zaman zaman bozulur. Ama 10 senedir hiçbir ilişki olmaması, yanı başımızdaki ülkenin göz göre göre fakirleşmesini hepimizin seyretmesi, ticari ilişkiyi tekrar başlatmayı zorlaştıracaktır. Ama emin olun, bunu yürütecek kadrolar her zaman vardır. Ticari ilişkileri mutlaka daha iyi seviyelere getirecek kadrolar bu ülkede vardır. Biz bu ilişkileri, genç, yetişmiş insanlarla tesis ederiz. Ancak bir ülkenin bütünlüğünü bozduktan sonra o ülkeden size fayda gelmesi zordur. Bakın, Irak hükümetine ‘terörist faaliyet’ var diyorsunuz. ‘Onunla yukarısı (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) ilgileniyor’ diyorlar. Oraya söylediğinizde ‘kaynağımız yok’ diyorlar. Suriye’de aynı durum. Ülkedeki terör örgütleri kimin himayesinde, biliyorsunuz. Merkezi hükümet kuvvetli olmadıkça da onlar oradan ne zaman, nasıl çıkacaklar.” 

    ‘2012’de Suriye’den davet aldım, dönemin politikası gereği gitmeme izin vermediler’

    Eski Bakan Tüzmen, 2012 yılında Suriye’den bir davet aldığını ancak dönemin politikası gereği gitmesine izin verilmediğini belirterek Suriye Devlet Başkanı 2012’de benimle görüşmek istedi, davet aldım. Tabii, bürokrasiden geldiğimiz için üstlerimizden izin alarak gitmek gerekir. Söylediğim zaman ‘aman’ dediler, ‘bizim politikamızı bitirirsin’, dönemin dışişleri bakanı ve başbakanı. Bir politika var, o politikayı ben anlayamadım, 2021’e geldik hala da anlamış değilim. Devletin üst düzey yöneticilerinden ikisi Esad’ın 3 ay içinde gideceğini savunuyordu. Hatta iddiaya girmiştik, 2 takım elbisesine. Takım elbiseleri hala alamadım” ifadelerini kullandı. 

    ‘Bana bir görev verilirse ülkem için her türlü hizmeti veririm’

    Bir görev verilmesi durumunda Türkiye ile Suriye’nin ilişkilerinin düzeltilmesi için elinden geleni yapacağını söyleyen Tüzmen “Eski Amerikan devlet başkanlarını kullanıyor ABD, arabulucu olarak. Bu belki hiç olmazsa orada daha az insanın ölmesini, biraz daha tahribin azalmasını sağlasaydık, şehirlerin yıkılmasını önleyebilseydik belki büyük bir görev yapmış olurduk diye düşünüyorum. Bunu yapabilirdik diye de düşünüyorum. Bana görev verilirse ben ülkem için her türlü hizmeti veririm. Hiç tereddüt etmem. Bunu önce ülkem için yaparım. Bu barışa atılan bir adımdır” diye konuştu. 

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    Etiketler:
    Dış ticaret, Irak, Beşar Esad, Ticaret, Türkiye-Suriye İlişkileri, Ortadoğu, Kürşad Tüzmen, Suriye, Türkiye, Elif Sudagezer
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