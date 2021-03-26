Getir, 300 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı

Getir, 2.6 milyar dolar değerleme ile 300 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı. Getir’in kurucusu Nazım Salur, şirketin artık bir ‘unicorn’ olduğunu açıkladı. 1 milyar dolar üzeri değerlemesi olan şirketler ‘unicorn’ olarak adlandırılıyor. Türkiye’de Getir’den önce oyun firması Peak Games ‘unicorn’ olduğunu açıklamıştı.

Yerli sipariş uygulaması Getir, 2.6 milyar dolar değerleme ile 300 milyon dolarlık yatırım alarak Türkiye’nin yeni ‘unicorn'u oldu. 5 buçuk sene önce kurulan Getir, Türkiye’nin yatırım alıp unicorn değerine ulaşan ilk girişimi oldu. 1 milyar dolar üzeri değerlemesi olan şirketler ‘unicorn’ olarak adlandırılıyor. Türkiye'nin ilk ‘unicorn'u oyun şirketi Peak Games olmuştu. 2010 yılında İstanbul'da kurulan Peak Games 1.8 milyar dolar karşılığında ABD'li mobil oyun şirketi Zynga'ya satılmıştı.

‘Önümüzdeki aylarda Almanya, Fransa ve Hollanda’da operasyonları başlatacağız’

Getir’in kurucusu Nazım Salur düzenlediği basın toplantısında “Aldığımız bu yatırımla 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin ‘unicorn’u olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda Almanya, Fransa ve Hollanda’da da Getir operasyonlarını başlatacağız. Pandeminin kontrol altına alınmasını takiben Brezilya’da da bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeyi arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Kurye ve depo görevlilerine 25 milyon lirayı bayilerimiz kanalıyla paylaşacağız’

Salur “Getir’in ‘unicorn’ olmasında en önemli katkıyı veren bayilerimizin saha çalışanları olan kurye ve depo görevlilerine kıdeme dayalı olarak dağıtılmak üzere, 25 milyon lirayı bayilerimiz kanalıyla paylaşacağımızı da belirtmek isterim” dedi.

İki ay içerisinde 2 yatırım turu tamamlayan Getir’de üçüncü turun liderliğini yeni yatırımcılardan Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital ve mevcut fonlardan New York merkezli Tiger Global üstlendi.

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