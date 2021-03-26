Çavuşoğlu ve Blinken görüşmesindeki en net mesaj: S-400 meselesi bitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Brüksel’deki NATO toplantısında mevkidaşlar olarak ilk kez yüz yüze buluştu. Ancak her iki ülkenin “uzlaşamama” hali devam etti. Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt’a göre, “ABD ile Türkiye arasında diplomatik pansumanlarla geçiştirilemeyecek kadar ciddi problemler var.”

Çavuşoğlu görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında "S-400 meselesinin Türkiye için bittiğini bir kez daha söyledik" ifadelerini kullandı. ABD tarafından yapılan açıklamada ise "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çarşamba günü Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavusoğlu ile görüşmesinde Ankara'dan Rusya'nın S-400 füze savunma sistemlerini elinde tutmamasını talep etti” denildi.

‘Türkiye ve ABD arasında 25-30 yıllık bir gerilim birikimi var’

Yüz yüze görüşmeye rağmen aşılamayan uzlaşamama halini Sputnik’e değerlendiren Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, “ABD ile Türkiye arasında diplomatik pansumanlarla geçiştirilemeyecek kadar ciddi bir şekilde temel problemler var” görüşünde. ABD’nin bölgedeki politikasıyla Türkiye’nin ulusal güvenlik çıkarlarının çatıştığını ifade eden Bozkurt, şunları söyledi:

“Suriye’de, Irak’ta, Doğu Akdeniz’de yaşanıyor bu çatışma. ABD, Türk düşmanlığı üzerinden değil ama kendi çıkarları için Doğu Akdeniz’de ve Ege’de, Yunanistan’a rol vermek istiyor. Türkiye ise verilen rolün hakkaniyetli olmadığını, Türkiye’nin ulusal güvenlik çıkarlarının bir şekilde çiğnendiğini söylüyor. Terör örgütüne yardım yapıyorlar, terör örgütü o silahları PKK üzerinden Türkiye’ye karşı kullanıyor. Türkiye, 15 Temmuz gibi bir terör saldırısını da yaşayınca bir anlamda değişime gitti. Aslında 15 Temmuz’a ve ondan sonraki S-400 konusuna gelene kadar Türkiye ve ABD arasında 25-30 yıllık bir gerilim birikimi var.”

‘Türkiye’nin kararlılığı da tehlike de devam ediyor’

“Türkiye, güvenliğini tehdit eden ana gücü gördüğü için bir devlet politikası olarak S-400’ü seçti” diyen Bozkurt, bu ifadelerini şöyle destekledi:

“S-400, NATO sistemi dışında bir sistem. NATO sistemleri, onların tehdit unsurlarını bir şekilde düşman olarak algılayamayabilir. Burada Türkiye dolaylı olarak ‘Bize öncelikli tehdit NATO içinden gelecek’ mesajı da vermiş oluyor. Bu nedenle Türkiye, NATO dışı bir seçeneğe yöneldi. Türkiye’nin kararlılığı da tehlike de devam ediyor. Türkiye’nin, Batı’nın desteklediği Yunanistan ile gittikçe artan bir gerilimi var. Burada Türkiye kendi güvenliğini sağlamak açısından bir S-400 tercihi yapıyor.”

‘S-400’den geri dönüş olmaz’

Bozkurt, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bakan Çavuşoğlu da Blinken ile görüşmesinde S-400 meselesinin bittiğini çok net bir şekilde açıkladı. En yumuşak tonda açıklamayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Girit Modeli önerisi ile yapmıştı. Orada bile S-400’den geri dönüş yoktu, farklı bir formül arayışı vardı. Bu nedenle S-400’den geri dönüş olmaz.”

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