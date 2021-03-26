Kayıt
16:42 26 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Çavuşoğlu ve Blinken görüşmesindeki en net mesaj: S-400 meselesi bitti

    © REUTERS
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 81
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/1044102608_0:109:2889:1735_1200x675_80_0_0_91d8e4bed92a326cf0fd09e2573b7fc5.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202103261044125157-cavusoglu-ve-blinken-gorusmesindeki-en-net-mesaj-s-400-meselesi-bitti/

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Brüksel’deki NATO toplantısında mevkidaşlar olarak ilk kez yüz yüze buluştu. Ancak her iki ülkenin “uzlaşamama” hali devam etti. Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt’a göre, “ABD ile Türkiye arasında diplomatik pansumanlarla geçiştirilemeyecek kadar ciddi problemler var.”

    Çavuşoğlu görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında "S-400 meselesinin Türkiye için bittiğini bir kez daha söyledik" ifadelerini kullandı. ABD tarafından yapılan açıklamada ise "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çarşamba günü Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavusoğlu ile görüşmesinde Ankara'dan Rusya'nın S-400 füze savunma sistemlerini elinde tutmamasını talep etti” denildi.

    ‘Türkiye ve ABD arasında 25-30 yıllık bir gerilim birikimi var’

    Yüz yüze görüşmeye rağmen aşılamayan uzlaşamama halini Sputnik’e değerlendiren Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, “ABD ile Türkiye arasında diplomatik pansumanlarla geçiştirilemeyecek kadar ciddi bir şekilde temel problemler var” görüşünde. ABD’nin bölgedeki politikasıyla Türkiye’nin ulusal güvenlik çıkarlarının çatıştığını ifade eden Bozkurt, şunları söyledi:

    “Suriye’de, Irak’ta, Doğu Akdeniz’de yaşanıyor bu çatışma. ABD, Türk düşmanlığı üzerinden değil ama kendi çıkarları için Doğu Akdeniz’de ve Ege’de, Yunanistan’a rol vermek istiyor. Türkiye ise verilen rolün hakkaniyetli olmadığını, Türkiye’nin ulusal güvenlik çıkarlarının bir şekilde çiğnendiğini söylüyor. Terör örgütüne yardım yapıyorlar, terör örgütü o silahları PKK üzerinden Türkiye’ye karşı kullanıyor. Türkiye, 15 Temmuz gibi bir terör saldırısını da yaşayınca bir anlamda değişime gitti. Aslında 15 Temmuz’a ve ondan sonraki S-400 konusuna gelene kadar Türkiye ve ABD arasında 25-30 yıllık bir gerilim birikimi var.”

    ‘Türkiye’nin kararlılığı da tehlike de devam ediyor’

    “Türkiye, güvenliğini tehdit eden ana gücü gördüğü için bir devlet politikası olarak S-400’ü seçti” diyen Bozkurt, bu ifadelerini şöyle destekledi:

    “S-400, NATO sistemi dışında bir sistem. NATO sistemleri, onların tehdit unsurlarını bir şekilde düşman olarak algılayamayabilir. Burada Türkiye dolaylı olarak ‘Bize öncelikli tehdit NATO içinden gelecek’ mesajı da vermiş oluyor. Bu nedenle Türkiye, NATO dışı bir seçeneğe yöneldi. Türkiye’nin kararlılığı da tehlike de devam ediyor. Türkiye’nin, Batı’nın desteklediği Yunanistan ile gittikçe artan bir gerilimi var. Burada Türkiye kendi güvenliğini sağlamak açısından bir S-400 tercihi yapıyor.”

    ‘S-400’den geri dönüş olmaz’

    Bozkurt, sözlerini şöyle sonlandırdı:

    “Bakan Çavuşoğlu da Blinken ile görüşmesinde S-400 meselesinin bittiğini çok net bir şekilde açıkladı. En yumuşak tonda açıklamayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Girit Modeli önerisi ile yapmıştı. Orada bile S-400’den geri dönüş yoktu, farklı bir formül arayışı vardı. Bu nedenle S-400’den geri dönüş olmaz.” 

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Çavuşoğlu: Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz sürecek
    Stoltenberg: Rusya artık NATO ile işbirliği fikrine inanmıyor
    Rusya: Türkiye, S-400 sistemleri hususunda ABD karşısında büyük bir dayanıklılık gösteriyor
    'ABD-Türkiye tatbikatı, ilişkileri belirli bir notada tutma girişimi'
    Etiketler:
    Yaptırım, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA), Ceyhun Bozkurt, Brüksel, NATO, Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan, Antony Blinken, Mevlüt Çavuşoğlu, S-400, Rusya, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Şimdiye kadar kurtarma çalışmalarının başarılı olamamasının nedeninin geminin pruvasının kanalın içine saplanmış olabileceği belirtiliyor. Kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye ekip gönderen Hollandalı firma ise geminin kanaldan çıkarılmasının birkaç hafta sürebileceğini açıkladı
    Süveyş Kanalı'nda tıkanıklık: petrol ve gaz sevkiyatı tehlikede
    Suriye
    Suriye'de iç savaş başlayalı 10 yıl oldu
    İnfografik
    Küresel silah pazarı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet