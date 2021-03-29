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    Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi

    Erşat Salihi, Sputnik’e açıkladı: Görevi neden bıraktı?

    © AA / Haydar Hadi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202103291044140522-ersat-salihi-gorevi-neden-birakti/

    Irak Türkmen Cephesi (ITC) başkanlığı görevinden ayrılan Erşat Salihi, sürecin ayrıntılarını Sputnik’e anlattı. Kararı kendi isteğiyle aldığını belirten Salihi, bundan sonraki süreçte Bağdat’ta çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

    ITC Yürütme Kurulu'nun Kerkük'te gerçekleştirdiği toplantıda alınan karara göre, parti yönetiminde görev değişikliğine gidildi.

    Buna göre, 2011 yılından itibaren Erşat Salihi'nin yürüttüğü ITC başkanlığına, Başkan Yardımcısı Hasan Turan getirildi.

    Bu değişikliğin ardından birçok iddia ortaya atıldı. Erşat Salihi, Sputnik’e. bu sürecin ayrıntılarını anlatarak soru işaretlerini giderdi.

    ‘ITC olarak terör örgütlerinin hedefi olduk’

    Salihi, “Ortadoğu’da yıllardır önemli bir tecrübe edindiğini” şöyle anlattı:

    “Saddam’ın hapishanelerinden 10 yıl yattım. Ağabeyim idam edildi, aile fertlerim göç ettirildi. 2003’ten sonra 5 yıl Şam’da Irak Türkmen Cephesi’nin Suriye ve Lübnan temsilciliğini yaptım. O sıralarda Şam’daki bütün yabancı misyonlarla ilişki kurarak Türkmen davasını yaydım. Siyasi tavrımı hiçbir zaman taviz vermeden söyledim. 2014 senesinde ITC olarak terör örgütlerinin hedefi olduk. Ben de ITC Başkanı olarak kendi içimizde silahlı örgütün kurulmasına öncülük ettim. 2016’da Barzani’nin bağımsızlık referandumunun karşısında ciddi bir şekilde durarak davamızı savunduk.”

    ‘Bağdat’ta ITC’yi temsil eden taraf olacağım’

    “Son dönemlerde daha çok dengeyi yakından takip etmek için bir görev değişimi isteğinde bulundum” ifadelerini kullanan Salihi, “Bundan sonra Bağdat’ta bulunarak daha çok oradaki misyonlarla, siyasi gruplarla ve yurt dışı temsilciliklerle ilişkileri geliştirmek istedim. Türkmen meselesini Irak’ın içinden uluslararası taraflara taşımak siyasetini yürüteceğim. Bundan dolayı Kerkük’teki cephenin teşkilatlarını diğer arkadaşlarıma devrettim. Artık Bağdat’ta bütün siyasi gruplarla görüşen ve ITC’yi temsil eden taraf olacağım.”

    ‘Kimsenin bir baskısı olmadı’

    Salihi’nin görevi bırakmasında Türkiye’nin baskılarının olduğu da iddia edilmişti. Salihi, bu konuya da açıklık getirerek şunları söyledi:

    “Ankara ve İstanbul’da kanaat önderlerimiz var. Bir süre önce onlarla da görüşerek yeni dönemin farklı ihtiyaçları olduğunu söyledim. Aynı zamanda da dengeleri de en iyi şekilde kurmak gerektiğini belirttim. Bu kararda kimsenin bir baskısı olmadı.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

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    Etiketler:
    Mesud Barzani, Ankara, ABD, Ortadoğu, Erşat Salihi, Irak Türkmen Cephesi (ITC), Irak Türkmen Cephesi, Irak Türkmenleri, Bağdat, Türkiye, Irak
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